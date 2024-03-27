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В Самаре идет усиленная откачка дождевых и талых вод

27 марта 2024 14:34
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За сутки в Самаре выпала месячная норма осадков.

Накануне Самару накрыл первый весенний ливень. Интенсивность и продолжительность осадков таковы, что всего за сутки выпала месячная норма – порядка 40 мм. ФГБУ «Приволжское УГМС» акцентирует внимание на том, что в области побиты многолетние «рекорды» по осадкам.

В Самаре подтопления возникли, прежде всего, на участках, не оснащенных ливневой канализацией, и в низинах. Низинных мест, особо подверженных подтоплению в весенний период, порядка 44. По данным Департамента городского хозяйства и экологии, это локации на улицах Парниковой, Липяговской, Бакинской, Грозненской, Литвинова, Красных Коммунаров, Чекистов, Заводской, Зубчаниновском шоссе и др. В основном данные улицы находятся в Куйбышевском и Кировском районах, также в перечень включены участки в Советском, Промышленном и Октябрьском внутригородских районах.

Однако в результате мощного непрекращающегося ливня застой воды образовался и на других городских территориях.

Начиная с 15 марта, всего в Самаре откачали более 10 тысяч кубометров воды.

Мониторинг состояния улиц, внутриквартальных проездов, дворов и других объектов продолжается непрерывно. В графики работ профильных предприятий и организаций, которые занимаются содержанием территорий, включаются все адреса, по которым требуется откачка дождевых и талых вод. Учитывается и информация, поступающая от горожан в социальных сетях и мессенджерах.

 

Фото:   администраия Самары

Теги: Самара

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