В Самаре идет усиленная откачка дождевых и талых вод

59

Накануне Самару накрыл первый весенний ливень. Интенсивность и продолжительность осадков таковы, что всего за сутки выпала месячная норма – порядка 40 мм. ФГБУ «Приволжское УГМС» акцентирует внимание на том, что в области побиты многолетние «рекорды» по осадкам.

В Самаре подтопления возникли, прежде всего, на участках, не оснащенных ливневой канализацией, и в низинах. Низинных мест, особо подверженных подтоплению в весенний период, порядка 44. По данным Департамента городского хозяйства и экологии, это локации на улицах Парниковой, Липяговской, Бакинской, Грозненской, Литвинова, Красных Коммунаров, Чекистов, Заводской, Зубчаниновском шоссе и др. В основном данные улицы находятся в Куйбышевском и Кировском районах, также в перечень включены участки в Советском, Промышленном и Октябрьском внутригородских районах.

Однако в результате мощного непрекращающегося ливня застой воды образовался и на других городских территориях.

Начиная с 15 марта, всего в Самаре откачали более 10 тысяч кубометров воды.

Мониторинг состояния улиц, внутриквартальных проездов, дворов и других объектов продолжается непрерывно. В графики работ профильных предприятий и организаций, которые занимаются содержанием территорий, включаются все адреса, по которым требуется откачка дождевых и талых вод. Учитывается и информация, поступающая от горожан в социальных сетях и мессенджерах.

Фото: администраия Самары