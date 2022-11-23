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В Самаре городские службы продолжают бороться с последствиями ледяного дождя

23 ноября 2022 16:11
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Особое внимание уделили и подходам к социальным объектам – школам, больницам, детским садам.

Минувшей ночью на Самару обрушился ледяной дождь. По сведениям синоптиков, сегодня в городе облачно, выпадают осадки в виде мокрого снега и дождя. Вследствие непогоды на городских территориях, в частности, на улично-дорожной сети, внутриквартальных и придомовых территориях – гололедица. Дорожные службы Самары встретили ухудшившиеся погодные условия во всеоружии.

Рабочие бригады производят обработку во всех районах города. Так, в Самарском районе улично-дорожную сеть обслуживает ООО «Экомед».

По словам специалистов, особое внимание уделили и подходам к социальным объектам – школам, больницам, детским садам.

Сегодня в дневную смену вышли 3386 дворников и уборщиков территорий. В эту категорию попадают и бригады, трудящиеся в скверах и парках Самары, а также на территории набережной реки Волга. При уборке города задействовано 215 единиц техники, из них 42 принадлежат управляющим компаниям – коммунальные службы внутригородских районов в усиленном режиме реализуют противогололедные мероприятия на территориях, находящихся в их зоне ответственности.

Так, в Ленинском районе сегодня во дворах работают 175 дворников и несколько единиц специализированной техники. В работе задействованы районные службы благоустройства, управляющие организации (УК, ТСЖ, ТСН и ЖСК), дополнительно на улицы вышли 30 сотрудников администрации Ленинского района Самары.

Предприятия заблаговременно сделали запасы таких материалов. Например, только у МП «Благоустройство», которое содержит улично-дорожную сеть в 8 районах города, заготовлено порядка 7 тысяч тонн песчано-соляной смеси, содержащей порядка 30% соли.

 

Фото:   администрация Самары

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