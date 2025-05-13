В Самаре будет временно ограничено движение транспорта на участках улиц Каховской и Литвинова

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Утром 14 мая в Самаре к централизованной системе водоснабжения и водоотведения начнут подключать объект капитального строительства. В связи с этим будет временно ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:



- с 8:00 14 мая до 23:59 6 июня – на улице Каховской, от улицы Победы до улицы Физкультурной;

- с 8:00 14 мая до 23:59 30 июня – на улице Литвинова, от улицы Магистральной до Инкубаторного переулка.



Ознакомиться со схемами ограничения движения транспорта можно в приложениях.

Фото: администрация Самары