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В Самаре 650 единиц спецтехники для уборки города задействуют в новом сезоне

21 апреля 2022 14:26
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В частности, на улицы города выйдут 36 пылесосов, 72 поливочно-моечные машины и др.

Утром 21 апреля площадь Куйбышева заняли самые необходимые и современные машины предприятий отрасли благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, инженерных подразделений, подрядных, ресурсных и управляющих организаций, а также МБУ районных администраций. Смотр готовности профильных служб Самары к работе в летний период традиционно проводится после окончания зимнего сезона – в ходе месячника по благоустройству.

На смотре продемонстрировали 136 единиц техники. Всего же к работе по летнему регламенту готовы все 650. Из них, в частности, на улицы города выйдут 36 пылесосов, 72 поливочно-моечные машины и др. На подходе еще 11 единиц новой техники, приобретенной по лизингу. Поставка ожидается к середине мая. Ее задействуют сначала при летнем содержании, а затем всесезонно. Так, в теплое время года эти комбинированные дорожные машины будут отмывать город, а зимой, например, работать как песоразбрасыватели.

Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 31 октября. Однако, в случае изменения погодных условий сроки корректируются. С учетом этого в текущем году в режим летнего содержания службы благоустройства и коммунальщики перейдут с 1 мая.

Среди применяемой универсальной, многофункциональной техники – не только крупногабаритные машины, но и средства малой механизации. Их значение для работ по содержанию тротуаров, пешеходных зон невозможно переоценить.

МП «Благоустройство», в чьей зоне ответственности находится улично-дорожная сеть (УДС), представило на смотре 5 малогабаритных коммунальных машин, пришедших в этом году по лизинговой схеме. Современная техника помогает проводить уборку более оперативно и качественно. Предприятие трудится в две смены (дневную и ночную). Организован непрерывный контроль.

«Будем добиваться укомплектования малогабаритной техникой всех районных МБУ. Рассматриваем возможности приобретения городом для МБУ по 9-10 спецмашин для эффективной очистки дворов, квартальных территорий», – пояснил Первый заместитель главы Самары.

 

Фото:   администрация Самары

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