В «РКС-Самара» наградили лучших участников программы «Бережливое производство»

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Еще несколько лет назад к рационализаторской деятельности на предприятии относились как к необязательному, но приятному элементу. Рационализаторы были, они ежегодно вносили свои предложения, получали премии, но большинства сотрудников это вроде бы не касалось. Но менялась ситуация на предприятии, менялись люди и отношение к работе, а улучшение стало обязательным требованием. Уже второй год подряд действует правило: каждый работник предприятия в течение года должен внести не менее одного предложения, которое призвано улучшить работу, сэкономить ресурсы, сделать бизнес более рациональным, удовлетворить запросы жителей. В минувшем 2022 году 2 030 сотрудников предприятия подали 2273 предложений по улучшению работы предприятия.

Награждение лучших прошло в торжественной обстановке в доме профсоюзов Самарской области. Награды вручали представители администрации, депутаты, ученые, те, кто понимает значимость проделанной работы не только для одного предприятия, но и для жителей всего города. Открывая церемонию, главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков сказал: «Мы - единственное во всем мире предприятие, где каждый работник в течение года подал хоть одно рацпредложение. Я горжусь вами. Это правильно – не просто приходить на работу, а критически смотреть на всё и постоянно думать об улучшении. Предела совершенству нет. Все что вы делаете – сказывается на производительности труда, а к ней привязана наша заработная плата. Надо думать о том, чтобы работать меньше, а зарабатывать и делать - больше. Улучшение должно стать нормой жизни».

Поздравляя победителей первый заместитель главы г.о.Самара Владимир Василенко отметил: «Я уже не раз говорил, что вы сейчас далеко впереди всех других предприятий. Вас отличает умение работать на опережение. Спасибо вам, что вы не останавливаетесь и уделяете столько внимания дальнейшим улучшениям.»

Победителями в номинациях стали:

Антропов Дмитрий Викторович, НФС-1 - о фильтрующем полотне в частотном преобразователе;

Галушин Михаил Григорьевич, ГВС - об изменении материала ввода первичного хлорирования;

Серов Николай Николаевич, РМЦ - об изменении подхода к ремонту насосов сточных вод;

Яковлев Иван Владимирович. ЦЭК - о переносном пусковом устройстве для пневмопробойника;

Топоркова Ольга Викторовна, НФС-3 - о линии отбора гипохлорита натрия;

Мордасова Ольга Николаевна, ГВС - о подключении датчика давления;

Падикова Александра Александровна, ИЦКВ - о вторичном использовании тары от стандарт-титров;

Бубнов Ярослав Владимирович, ЦНС - о режиме работы насосных станций подкачки;

Павлов Андрей Александрович, и Гнусин Игорь Александрович, НФС-1 - о конечных сигнализаторах положения;

Чапаев Валерий Владимирович, АТЦ - о возможности ремонта санкционного оборудования;

Краснов Александр Анатольевич, ЦВС-1 - о шаблоне для изготовления глухих фланцев;

Крюкова Екатерина Владимировна, ИХБЛСВ - о пробоподготовке на нефтепродукты;

Маврин Вадим Владимирович, АТЦ – за наибольшее количество заявок;

Лапкин Илья Николаевич, ЭО ПТУ – за наибольший экономический эффект;

Коллектив группы ГИС и гидравлики – за наибольшее количество заявок от подразделения.

Специальные призы получили:

- от Главного управляющего директора, Бирюкова В.В, - Шакин Андрей Алексеевич, кузнец на молотах и прессах и Егоршин Сергей Павлович, слесарь-ремонтник за предложение об изготовлении прижимных стягивающих хомутов;

- от первого заместителя Главного управляющего директора, Ракицкого Д.С. - Ронжина Ольга Александровна, ведущий специалист отдела управления проектами за предложение об изменении бухгалтерского учёта;

- от директора сбытового подразделения Боевой Е.Д - Михеева Анастасия Александровна, ведущий бухгалтер отдела оплаты труда и мотивации персонала за предложение об автоматизации формировании отчёта в СБИС;

- от директора по качеству Егоровой Ю.А. - Яковлев Игорь Евгеньевич, главный метролог за предложение о передаче информации с общедомовых приборов учёта;

- от директора по экономике и финансам, Бадьянова А.Г. - Стародубцева Алла Юрьевна, начальник отдела информационных технологий за предложение об изменении подхода к инвентаризации;

- от директора по закупкам и логистике, Тексина И.В. - Якушов Василий Сергеевич, техник цеха эксплуатации водопроводных сетей № 2 за предложение о каске с налобным фонарём;

- от директора по правовым и корпоративным вопросам, Станкевича А.В. - Абдулганиева Лилия Ильшатовна, руководитель режимно-секретного подразделения за предложение об аттестованном помещении;

- от директора по управлению персоналом, Колпиковоой Л.Н. - Макаревич Александр Владимирович, заместитель начальника насосно-фильтровальной станции №1 за профессиональный подход к организации работы в подразделении;

- от директора по безопасности, Ефимова С.В. - Лапкин Илья Николаевич, начальник эксплуатационного отдела ПТУ за предложение о вывозе и утилизации грунта;

- от главного инженера, Давыдова И.В. - Трифонов Владимир Фёдорович, слесарь-ремонтник насосно-фильтровальной станции №1, за предложение о способах ремонта водовода на береговом склоне;

- от председателя профсоюзной организации, Ярош И.В, - Краснов Денис Сергеевич, слесарь-ремонтник цеха эксплуатации водопроводных сетей №1 за предложение об изготовлении специализированного ключа.

Поздравляем всех изобретателей!

Еще не закончился первый квартал 2023 года, а от сотрудников предприятия уже поступило более 200 заявок по улучшению работы. В этом году перед каждым стоит еще более интересная задача, не только придумать что-то хорошее, но и обязательно получить реальный экономический эффект.

Фото: «РКС-Самара»