В РФ предложили ввести лимит на потребление электричества

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В России предложили перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата.

Такую инициативу премьер-министру Михаилу Мишустину направил Союз потребителей РФ.

— За ориентир предлагается взять максимум в 100 кВт• ч в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт• ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5. Но каждому региону дать возможность устанавливать свой норматив — например, в зависимости от географической широты, то есть длины светового дня, — сказал «Известиям» председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

Для предприятий организация предложила предусмотреть существенную скидку «при использовании ресурса в объеме не выше соответствующего использованию ими наилучшей доступной технологии своей отрасли», сказано в обращении к главе правительства.

Повышать плату за превышенную норму разумно постепенно — к примеру, предусмотреть увеличение цены за каждые новые 100 кВт•ч, уточнил Петр Шелищ.

Расценки за потребление сверх нормы нужно приблизить к экономически обоснованным тарифам (то есть без учета механизма перекрестного субсидирования), сказал он.

Сегодня россияне потребляют в среднем по 90 кВт•ч в месяц на человека, говорят эксперты. Но инициативу стоит проработать более тщательно, предусмотрев защиту малообеспеченных граждан, которые пользуются техникой низкого класса энергоэффективности, указали специалисты, пишут Известия.