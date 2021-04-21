Я нашел ошибку
Главные новости:
В Отрадном водитель перевернул машину в кювет, пострадал пассажир
В Отрадном водитель перевернул машину в кювет, пострадал пассажир
В Самаре пройдет выставка военной техники, участвующей в параде 9 мая
В Самаре пройдет выставка военной техники, участвующей в параде 9 мая
В СберБанк Онлайн появилось Сберкаско 2.0 с 30-процентной скидкой для аккуратных водителей
В СберБанк Онлайн появилось «Сберкаско 2.0» с 30-процентной скидкой для аккуратных водителей
в Самаре пройдет Фестиваль казахского танца имени Шары Жиенкуловой
В Самаре пройдет Фестиваль казахского танца имени Шары Жиенкуловой
Дан старт формированию Бессмертного полка онлайн – 2021
Дан старт формированию «Бессмертного полка онлайн» – 2021
Доверчивый самарец перевел почти 200 тысяч на счет сотрудника банка
Доверчивый самарец перевел почти 200 тысяч на счет "сотрудника банка"
Теории заговоров не дают покоя владелецу ПАО "Тольяттиазот" Сергею Махлаю
Теории заговоров не дают покоя владелецу ПАО "Тольяттиазот" Сергею Махлаю
Гала-концерт творческого фестиваля-конкурса пройдет в рамках празднования 170-летия Самарской губернии
Гала-концерт творческого фестиваля-конкурса пройдет в рамках празднования 170-летия Самарской губернии
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.02
-0.23
EUR 91.75
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Экология Всё в Дом ЖКХ

В РФ предложили ввести лимит на потребление электричества

21 апреля 2021 09:59
90
В РФ предложили ввести лимит на потребление электричества

В России предложили перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата.

Такую инициативу премьер-министру Михаилу Мишустину направил Союз потребителей РФ. 

— За ориентир предлагается взять максимум в 100 кВт• ч в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт• ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5. Но каждому региону дать возможность устанавливать свой норматив — например, в зависимости от географической широты, то есть длины светового дня, — сказал «Известиям» председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

Для предприятий организация предложила предусмотреть существенную скидку «при использовании ресурса в объеме не выше соответствующего использованию ими наилучшей доступной технологии своей отрасли», сказано в обращении к главе правительства.

Повышать плату за превышенную норму разумно постепенно — к примеру, предусмотреть увеличение цены за каждые новые 100 кВт•ч, уточнил Петр Шелищ.

Расценки за потребление сверх нормы нужно приблизить к экономически обоснованным тарифам (то есть без учета механизма перекрестного субсидирования), сказал он.

Сегодня россияне потребляют в среднем по 90 кВт•ч в месяц на человека, говорят эксперты. Но инициативу стоит проработать более тщательно, предусмотрев защиту малообеспеченных граждан, которые пользуются техникой низкого класса энергоэффективности, указали специалисты, пишут Известия.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Дан старт формированию Бессмертного полка онлайн – 2021
21 апреля 2021  10:26
Дан старт формированию «Бессмертного полка онлайн» – 2021
Общество
46
Президент России Владимир Путин огласит сегодня ежегодное послание Федеральному собранию
21 апреля 2021  09:14
Владимир Путин огласит сегодня ежегодное послание Федеральному собранию
В стране
96
Восстановление авиасообщения, инвестиции, развитие промышленности: о чем шла речь на встрече.
20 апреля 2021  20:36
Дмитрий Азаров встретился с послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко
Политика
298
Осталась неделя до окончания подачи заявок на конкурс Лидеры России»
20 апреля 2021  12:55
Осталась неделя до окончания подачи заявок на конкурс «Лидеры России»
Общество
276
Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области
20 апреля 2021  12:39
Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области
Политика
334
Весь список