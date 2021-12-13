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В Куйбышевском районе Самары проведут аварийно-восстановительные работы на напорном коллекторе
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В Куйбышевском районе Самары проведут аварийно-восстановительные работы на напорном коллекторе

13 декабря 2021 14:48
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Будет ограничено пользование канализацией в жилых и офисных зданиях.

24 ноября 2021 года в Куйбышевском районе на пересечении Пугачевского тракта и улицы Грозненской при проведении работ по вертикальному бурению скважин для установки фонарных столбов был поврежден напорный канализационный коллектор. Сотрудники ООО «Самарские коммунальные системы» провели работы по временному ремонту напорного коллектора.

14 декабря 2021 года подрядная организация заменит поврежденный участок. Для этого требуется отключить коллектор и остановить работу KHC № 1 и KHC № 2.

В связи с этим с 20:00 14 декабря 2021 года до 07:00 15 декабря 2021 года необходимо ограничить пользование канализацией в жилых и офисных зданиях.

C перечнем потребителей, попадающих под отключение водоотведения, можно ознакомиться в приложении.

 

Фото:  администрация Самары

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