В городах Самарской области начали подачу теплоносителя в многоквартирные дома.

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В частности, тепло дают в Жигулевске и Отрадном.

В Жигулевске эта работа будет поэтапно проводиться на протяжении всей предстоящей недели.



- Конечно, пока система будет настраиваться, в одних домах будет жарко, в других - прохладнее. Мы ее сбалансируем, и везде будет одинаково комфортная температура, - пояснил глава города Илья Сухих.





А в Отрадном в понедельник были запущены уже четыре котельные. Об этом на аппаратном совещании доложил управляющий ООО "КСК" Отрадного Роман Платонов.



После запуска котельных на пусконаладочные работы ответственным службам дается две недели. Тепло в дома отрадненцев будет поступать постепенно. Устранены все порывы, выявленные во время опрессовки. Службы ТЭС и ЖЭУ работают без выходных, пока отопление не поступит во все дома, пишет Сова.

Напомним, что октябрь синоптики прогнозируют теплым. Теплым был и сентябрь, ставя погодные рекорды.