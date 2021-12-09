В 2021 году свыше 4500 жителей Самарской области выбрали наиболее комфортный способ расчета за тепло

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С начала 2021 года свыше 4500 жителей Самарской области перешли на оплату тепловой энергии по факту. Данный способ расчета избавляет клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс» от необходимости оплачивать отопление в летний период, а также исключает начисление ежегодной корректировки.

В общей сложности в Самарской области по факту сегодня платят более 87 тысяч горожан. Причем наибольший процент зафиксирован среди клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Сызрани. Здесь максимально прозрачно оплачивает тепло каждый второй (52,9%). Наименьший процент (5,99%) среди жителей Новокуйбышевска. А наибольший прирост желающих оплачивать тепло по факту в 2021 году продемонстрировало Тольятти (более 2700 горожан).

«Собственники помещений вправе выбрать порядок оплаты тепловой энергии по 1/7 на общем собрании жильцов. В таком случае жители дома будут оплачивать тепло по факту потребления. Это станет стимулом для дальнейшей реализации управляющими компаниями энергоэффективных мероприятий для снижения суммы на оплату тепла в квитанциях», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Напомним, что для жителей многоквартирных домов, где установлены общедомовые приборы учета, размер платы за коммунальную услугу определяется одним из двух способов – в течении отопительного периода (1/7), либо равномерно в течении календарного года (1/12).