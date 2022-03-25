Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег

В ночь с 25 на 26 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Молодогвардейская,
- М. Горького,
- перекресток Водников/Кутякова,
- Малярный пер.,
- Белорусская от дома № 34 до ООТ «Белорусская»,
- путепровод Казачий,
- Волжский пр. от Студенческого пер. до Ульяновской,
- Чапаевская от Арцыбушевской до Буянова,
- перекресток Луначарского/Автобусный пр.,
- Молодогвардейская от Невской до Полевой,
- Волжский пр. от Полевой,
- Дыбенко,
- М. Тореза от Волгина до Авроры,
- Авроры от М. Тореза до Аэродромной,
- Дыбенко от И. Булкина до Карбышева,
- Солнечная от дома № 5,
- Ставропольская от Средне-Садовой до XXII Партсъезда,
- Стара-Загора от XXII Партсъезда до Советской Армии и от Ново-Вокзальной до XXII Партсъезда,
- Академика Кузнецова от Коптевской до Симферопольской.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!