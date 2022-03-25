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Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег

25 марта 2022 17:24
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В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

 В ночь с 25 на 26 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках: 

- Молодогвардейская, 
- М. Горького, 
- перекресток Водников/Кутякова, 
- Малярный пер., 
- Белорусская от дома № 34 до ООТ «Белорусская», 
- путепровод Казачий, 
- Волжский пр. от Студенческого пер. до Ульяновской, 
- Чапаевская от Арцыбушевской до  Буянова, 
- перекресток Луначарского/Автобусный пр.,  
- Молодогвардейская от Невской до Полевой, 
- Волжский пр. от Полевой, 
- Дыбенко, 
- М. Тореза от Волгина до Авроры, 
- Авроры от М. Тореза до Аэродромной, 
- Дыбенко от И. Булкина до Карбышева, 
- Солнечная от дома №  5, 
- Ставропольская от Средне-Садовой до XXII Партсъезда, 
- Стара-Загора от XXII Партсъезда до Советской Армии и от Ново-Вокзальной до XXII Партсъезда, 
- Академика Кузнецова от Коптевской до Симферопольской.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

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