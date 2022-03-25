Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег

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В ночь с 25 на 26 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:

- Молодогвардейская,

- М. Горького,

- перекресток Водников/Кутякова,

- Малярный пер.,

- Белорусская от дома № 34 до ООТ «Белорусская»,

- путепровод Казачий,

- Волжский пр. от Студенческого пер. до Ульяновской,

- Чапаевская от Арцыбушевской до Буянова,

- перекресток Луначарского/Автобусный пр.,

- Молодогвардейская от Невской до Полевой,

- Волжский пр. от Полевой,

- Дыбенко,

- М. Тореза от Волгина до Авроры,

- Авроры от М. Тореза до Аэродромной,

- Дыбенко от И. Булкина до Карбышева,

- Солнечная от дома № 5,

- Ставропольская от Средне-Садовой до XXII Партсъезда,

- Стара-Загора от XXII Партсъезда до Советской Армии и от Ново-Вокзальной до XXII Партсъезда,

- Академика Кузнецова от Коптевской до Симферопольской.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!