Улицы Самары, с которых будут вывозить снег ночью

В ночь с 12 на 13 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Маяковского от Молодогвардейской до Волжского пр. и от Волжского пр. до Самарской,
- Волжский пр. от Ульяновской до Вилоновской,
- Вилоновская от Арцыбушевской до Самарской,
- Коммунистическая от Дачной до Московского шоссе,
- Северо-Восточная магистраль,
- Соколова,
- Мичурина от Осипенко до пр. Масленникова и от Осипенко до Первомайской,
- Революционная от Гагарина в сторону Аэродромной,
- Антонова-Овсеенко от Карбышева в сторону Советской Армии,
- Авроры от Антонова-Овсеенко до Дыбенко,
- Промышленности от Партизанской до Аэродромной,
- Авроры от М. Тореза до Аэродромной,
- Ташкентская от Тополей до Гранитного пер.,
- с трамвайных посадочных площадок «Солнечная» по Ново-Садовой,
- Солнечная от Димитрова до 8-й просеки,
- 8-я просека от дома № 2 в сторону Солнечной.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!