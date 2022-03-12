Улицы Самары, с которых будут вывозить снег ночью

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В ночь с 12 на 13 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:

- Маяковского от Молодогвардейской до Волжского пр. и от Волжского пр. до Самарской,

- Волжский пр. от Ульяновской до Вилоновской,

- Вилоновская от Арцыбушевской до Самарской,

- Коммунистическая от Дачной до Московского шоссе,

- Северо-Восточная магистраль,

- Соколова,

- Мичурина от Осипенко до пр. Масленникова и от Осипенко до Первомайской,

- Революционная от Гагарина в сторону Аэродромной,

- Антонова-Овсеенко от Карбышева в сторону Советской Армии,

- Авроры от Антонова-Овсеенко до Дыбенко,

- Промышленности от Партизанской до Аэродромной,

- Авроры от М. Тореза до Аэродромной,

- Ташкентская от Тополей до Гранитного пер.,

- с трамвайных посадочных площадок «Солнечная» по Ново-Садовой,

- Солнечная от Димитрова до 8-й просеки,

- 8-я просека от дома № 2 в сторону Солнечной.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!