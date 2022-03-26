Улицы Самары, с которых будут ночью вывозить снег

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В ночь с 26 на 27 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:

- Флотская,

- Уральская,

- Белорусская,

- Ярмарочная от Садовой до Арцыбушевской,

- Волжский пр. от Маяковского до Полевой,

- Гагарина от Московского шоссе в сторону Авроры,

- Санфировой от Центральной до пр. К. Маркса,

- Революционная от Печерской до Гагарина,

- Никитинская от Вилоновской до Рабочей,

- М .Тореза от Волгина до Авроры,

- Ставропольская от Средне-Садовой до XXII Партсъезда,

- Солнечная,

- Стара-Загора от XXII Партсъезда до Советской Армии и от XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной,

- Ногина от Красноглинского шоссе до С. Лазо,

- Гайдара от Красноглинского шоссе до С. Лазо.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог.