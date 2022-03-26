Улицы Самары, с которых будут ночью вывозить снег

В ночь с 26 на 27 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Флотская,
- Уральская,
- Белорусская,
- Ярмарочная от Садовой до Арцыбушевской,
- Волжский пр. от Маяковского до Полевой,
- Гагарина от Московского шоссе в сторону Авроры,
- Санфировой от Центральной до пр. К. Маркса,
- Революционная от Печерской до Гагарина,
- Никитинская от Вилоновской до Рабочей,
- М .Тореза от Волгина до Авроры,
- Ставропольская от Средне-Садовой до XXII Партсъезда,
- Солнечная,
- Стара-Загора от XXII Партсъезда до Советской Армии и от XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной,
- Ногина от Красноглинского шоссе до С. Лазо,
- Гайдара от Красноглинского шоссе до С. Лазо.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог.