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Улицы Самары, с которых будут ночью вывозить снег

26 марта 2022 19:08
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В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог.

В ночь с 26 на 27 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках: 

- Флотская, 
- Уральская, 
- Белорусская, 
- Ярмарочная от Садовой до Арцыбушевской, 
- Волжский пр. от Маяковского до Полевой, 
- Гагарина от Московского шоссе в сторону Авроры, 
- Санфировой от Центральной до пр. К. Маркса, 
- Революционная от Печерской до Гагарина, 
- Никитинская от Вилоновской до Рабочей, 
- М .Тореза от Волгина до Авроры, 
- Ставропольская от Средне-Садовой до XXII Партсъезда, 
- Солнечная, 
- Стара-Загора от XXII Партсъезда до Советской Армии и от XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной, 
- Ногина от Красноглинского шоссе до С. Лазо, 
- Гайдара от Красноглинского шоссе до С. Лазо.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог.

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