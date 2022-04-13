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Улицы Самары, где ночью будут проводить аварийно-ямочный ремонт

13 апреля 2022 19:16
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Автомобилистов просят быть внимательными при движении по этим участкам.

Аварийно-ямочный ремонт входит в список обязательных работ для поддержания нормативного состояния автодорог.

Это первый вид ремонта, который можно проводить при отрицательной температуре воздуха от минус десяти градусов Цельсия и выше – температура используемой литой асфальтобетонной смеси составляет в среднем 210-215°С.

Особенно он востребован у дорожных служб, когда к естественному износу дорожного полотна прибавляется разрушение покрытия, связанное с регулярным переходом температурных показателей через ноль.

Сегодня в планах в ночную смену у дорожных служб:

улица Советской Армии от Гагарина до Мориса Тореза
мост через р. Татьянка
улица Скляренко
улица Лукачева

Автомобилистов просят быть внимательными при движении по этим участкам.

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