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УК Самары выплатят около 7 млн рублей штрафов за недобросовестное выполнение своих обязанностей

20 февраля 2025 17:56
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Иван Носков: "В Самаре растет число жалоб на некачественную работу управляющих компаний и ТСЖ".

19 февраля глава города Самара Иван Носков совместно с врио руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Александром Боровковым и главой Октябрьского района Самары Сергеем Радько провели совместный рейд по проверке содержания дворовых территорий и подвалов многоквартирных домов. 

«В Самаре растет число жалоб на некачественную работу управляющих компаний и ТСЖ. Жители обращают внимание на отсутствие своевременной и качественной уборки придомовых территорий, очистки крыш и козырьков подъездов многоквартирных домов от снега и наледи, сбои в отоплении в квартирах и подтопления подвальных помещений. Рейды подтверждают, что замечания от жителей и контрольных органов обоснованы. Вместе с контролирующими органами – Государственной жилищной инспекцией, административными комиссиями районов – берем на контроль те компании, которые систематически получают замечания. Во дворах и домах Самары нужно наводить порядок!», - сказал Иван Носков. 

В рамках рейда проведена проверка устранения ряда нарушений, о которых ГЖИ Самарской области сообщили жители посредством портала Госуслуг и системы «ГИС ЖКХ». Например, по адресу пр. Карла Маркса, 197 управляющая компания устраняет некачественный ремонт подъездов, работы должны ускорить. Жители дома 2Б по ул. Осипенко сообщили о бездействии своей компании в устранении последствий коммунальной аварии в подвале и захламлении его помещений мусором. 

«По каждому обращению жителей мы проводим проверки на месте, в том числе запрашиваем документы. Совместно с районными администрациями Самары организуем совместные рейды. За этот год нами оформлено порядка 40 протоколов и назначено штрафов на общую сумму около 7 млн рублей. Особое внимание управляющих компаний прошу обратить на содержание крыш и ликвидацию наледи, оперативное устранение коммунальных аварий в подвалах», - подчеркнул врио руководителя ГЖИ СО Александр Боровков. 

Вопрос о работе управляющих компаний обсуждался на оперативном совещании в Правительстве региона, которое провел Вячеслав Федорищев. От услуг недобросовестных управляющих компаний будут отказываться. Глава региона дал поручение усилить контроль в этой сфере, а также проработать возможность внести изменения в нормативную базу, чтобы решения о дисквалификации недобросовестных компаний можно было принимать быстрее. 

По вопросам неудовлетворительной работы своей управляющей компании или ТСЖ жителям следует обращаться в ГЖИ Самарской области через портал Госуслуг и систему «ГИС ЖКХ».

При получении обращения ГЖИ необходимо идентифицировать личность, это является основанием для проверки фактов, изложенных в сообщении. Отслеживать новости, в т.ч. по принятым мерам в отношении недобросовестных УК и ТСЖ, можно в социальных сетях: https://t.me/GZHISamara, https://vk.com/public168217090, https://ok.ru/group/60949939224724

 

Фото:   администрация Самары.

Теги: Самара

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