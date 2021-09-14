Транспортное предприятие «Т Плюс» в Поволжье отмечает свое 10-летие

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В сентябре 2021 года АО «ЮНИС» (дочернее общество ПАО «Т Плюс») отмечает 10-летие со дня основания. Организация обеспечивает автотранспортные перевозки, а также выполнение подъемных и дорожно-строительных работ на электростанциях и тепловых сетях группы «Т Плюс» в Самарской и Ульяновской областях.

На данный момент Волжский филиал является одним из крупнейших региональных подразделений компании «ЮНИС». В его штате трудится 657 штатных сотрудников, а автопарк насчитывает более 580 единиц техники.

«В нашем распоряжении вся необходимая техника, которая может понадобиться энергетикам для эксплуатации и ремонта электростанций и тепловых сетей. Из последних приобретений - передвижная лаборатория, оснащенная аппаратурой для дистанционного управления роботизированным комплексом, который используют для внутреннего обследования магистральных теплосетей. Но главная ценность, конечно, не роботы, а люди - профессионалы своего дела, способные качественно и в срок выполнить любую производственную задачу», - отметил директор Волжского филиала АО «ЮНИС» Олег Добровольский.

Региональный филиал регулярно обновляет автопарк. За последние два года были куплены маневренный мини-экскаватор Bobcat E17, две мобильные котельные мощностью 1850 кВт, малошумные сварочные аппараты Shindaiwa. В 2020 году «Т Плюс» в Самарской области приобрел 19 единиц новой спецтехники - погрузчики и авторемонтные мастерские.

Фото: «Т Плюс»