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«Т Плюс» завершила замену участка теплосети по ул. Блюхера

27 августа 2024 14:59
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Всего в этом году энергетики выполнят замену свыше 29 км теплосетей на 27 участках в областной столице.

ПАО «Т Плюс» выполнило перекладку магистрального трубопровода по ул. Блюхера в Самаре. В настоящее время подача горячей воды для горожан осуществляется по вновь смонтированным трубопроводам, идет восстановление благоустройства.

В рамках реконструкции энергетики заменили около 1 км трубопроводов между ул. Иван Булкина и ул. Карбышева, а также смонтировали три тепловые камеры на данном участке. Использованы трубопроводы в заводской теплоизоляции с системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК). Она определяет место повреждения с точностью до 1-2 м.

«На данный момент полностью завершены все монтажные работы, выполнена обратная засыпка песком, объект передан специализированной организации для восстановления благоустройства. Для удобства жителей близлежащих домов замена коммуникаций проводилась без отключения горячего водоснабжения – услуга предоставлялась по временным трубопроводам», – отметил технический директор – главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

Всего в этом году энергетики выполнят замену свыше 29 км теплосетей на 27 участках в областной столице.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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