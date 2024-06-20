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«Т Плюс» выполнит второй этап ремонта тепловых сетей от котельной 116 км

20 июня 2024 15:58
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Энергетики призывают жителей Куйбышевского района Самары соблюдать обязательные правила безопасности.

Специалисты ПАО «Т Плюс» выполнят второй этап текущего ремонта тепловых сетей от котельной 116 км. В связи с этим с 27 июня по 10 июля 2024 года будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий, расположенных в границах улиц: Пугачевский тракт – ул. Егорова – Долотный переулок – ул. Хасановская - Гаражный проезд – Саратовский переулок.

В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды. Подобные испытания являются обязательной процедурой в рамках регламентных работ по подготовке тепловых сетей к отопительному сезону 2024-2025 гг.

Энергетики призывают жителей Куйбышевского района Самары соблюдать обязательные правила безопасности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами; не приближаться к местам выхода воды и просадки грунта; не оставлять в охранных зонах теплотрасс и вблизи люков автомобильный транспорт и прочее имущество. Кроме того, необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер, а также рассказать им об обязательных правилах поведения вблизи энергетических объектов.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на теплокамерах просьба сообщать в тепловую справочную службу по телефонам (846) 953-79-04 и (846) 279-79-79. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом «Тепловая справочная служба» (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с обслуживающими организациями после устранения выявленных повреждений.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме!

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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