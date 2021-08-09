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«Т Плюс» обновил теплосети под оживленными дорожными развязками в Самаре

9 августа 2021 15:44
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Масштабное обновление трубопроводов и восстановление благоустройства энергетики провели за выходные.

«Т Плюс» завершил работы по замене трубопроводов и восстановлению благоустройства на четырех дорогах Самары. В ремонте участков теплосети было задействовано 39 человек оперативного состава и 26 единиц техники. 

Масштабная реконструкция проходила по Можайскому переулку вблизи ул. Бобруйская и Южного проезда, по ул. Калинина, ул. Ново-Вокзальной и ул. Красных коммунаров. Масштабное обновление трубопроводов и восстановление благоустройства энергетики провели за выходные. Сегодня в 5 утра на оживленных дорожных развязках возобновлено автомобильное движение. 

Отметим, что все работы проходили на муниципальных внутриквартальных теплосетях. Обновление на данных объектах стало возможным благодаря переходу Самары на «альткотельную».

 

Теги: обновил теплосети Т ПЛЮС

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