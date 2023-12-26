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«Т Плюс» и СамГТУ провели церемонию Посвящения в энергетики

26 декабря 2023 21:23
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«Т Плюс» и СамГТУ провели церемонию Посвящения в энергетики

В стенах Самарского государственного технического университета прошло посвящение в энергетики студентов, участвующих в образовательной программе «Энергия будущего», и новых сотрудников компании «Т Плюс». В торжественной церемонии приняли участие представители всех ТЭЦ, ГРЭС и предприятий тепловых сетей Самарского филиала энергокомпании, а также преподаватели профильного ВУЗа.

СамГТУ является основной «кузницей кадров» будущих молодых специалистов-теплоэнергетиков для «Т Плюс». Неудивительно, что значительная часть энергетиков, принявших участие в посвящении, выпускники данного учебного заведения. Всего клятву верности профессии дали около 80 сотрудников.

«Мы рады видеть в своей команде не только состоявшихся специалистов, но и молодых, перспективных ребят. Работа в большой энергетике дает возможность получить богатый опыт, сформироваться как профессионал своего дела и вырасти по карьерной лестнице. Дерзайте, созидайте и побеждайте!», - обратился к молодым энергетикам главный инженер Самарского филиала «Т Плюс» Андрей Филиппов.

В рамках мероприятия прошло вручение сотрудникам энергокомпании благодарностей и почетных грамот Министерства энергетики Российской Федерации, а также корпоративных наград - «Заслуженный работник», «Человек года», «Открытие года», «Молодой лидер», а также благодарностей от генерального директора ПАО «Т Плюс». Кроме того, на сцене СамГТУ выступили творческие коллективы студентов и энергетиков.

Церемония посвящения стала очередным совместным проектом «Т Плюс» с СамГТУ, направленным на адаптацию молодых энергетиков в отрасли. На данный момент партнеры реализуют целый ряд образовательных проектов: «Школа молодого энергетика» (цикл профильных лекций для старшеклассников), «Моя первая зарплата с Т Плюс» (летняя практика для школьников), «Энергия будущего» (программа поддержки абитуриентов с последующим трудоустройством в компании).

«Ежегодно на наши предприятия приходят работать несколько десятков выпускников учебных заведений региона. Уверена, Посвящение в энергетики станет доброй ежегодной традицией, помогающей молодежи приобщиться к традициям и ценностям сплоченного коллектива энергокомпании», - отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.

Теги: Т ПЛЮС

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