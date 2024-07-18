СВГК планомерно готовит газовое хозяйство к отопительному сезону 2024-2025 гг

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На сегодня из запланированных к замене в текущем ремонтном сезоне 105 шкафных газорегуляторных пунктов с истекающим нормативным сроком эксплуатации более 50 % заменено на новые ШГРП. Техническое диагностирование уже произведено на 113 (из запланированных 214) километрах стальных подземных газопроводов. По результатам диагностики планируются дальнейшие мероприятия по ремонту и реконструкции выявленных малонадежных участков.

Произведена окраска 96 тысяч квадратных метров газопроводов, что равно площади 77 плавательных бассейнов ЦСК ВВС в Самаре или 53 российских хоккейных площадок.

На всех территориях зоны ответственности СВГК специалисты проводят плановую замену дефектных участков газопроводов и опор стальных наружных сетей, а также производят замену задвижек подземных газопроводов на новые. Все эти мероприятия производятся СВГК для дальнейшего повышения надежности и стабильности газоснабжения потребителей Самарской области в предстоящем отопительном сезоне.

На снимке: идут работы по замене задвижки подземного газопровода на улице Бобруйской в Самаре.