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СВГК планомерно готовит газовое хозяйство к отопительному сезону 2024-2025 гг

18 июля 2024 14:27
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СВГК планомерно готовит газовое хозяйство к отопительному сезону 2024-2025 гг

На сегодня из запланированных к замене в текущем ремонтном сезоне 105 шкафных газорегуляторных пунктов с истекающим нормативным сроком эксплуатации более 50 % заменено на новые ШГРП.  Техническое диагностирование уже произведено на 113 (из запланированных 214) километрах стальных подземных газопроводов. По результатам диагностики планируются дальнейшие мероприятия по ремонту и реконструкции выявленных малонадежных участков.

Произведена окраска 96 тысяч квадратных метров газопроводов, что равно площади 77 плавательных бассейнов ЦСК ВВС в Самаре или 53 российских хоккейных площадок.

На всех территориях зоны ответственности СВГК специалисты проводят плановую замену дефектных участков газопроводов и опор стальных наружных сетей, а также производят замену задвижек подземных газопроводов на новые. Все эти мероприятия производятся СВГК для дальнейшего повышения надежности и стабильности газоснабжения потребителей Самарской области в предстоящем отопительном сезоне.

 

На снимке: идут работы по замене задвижки подземного газопровода на улице Бобруйской в Самаре.

 

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