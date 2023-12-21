Строительство водоводов для Куйбышевского района вышло на новый этап

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Строительство новых водоводов для Куйбышевского района вышло на новый этап: началось бурение дна реки Самары для участка трубопровода, который пройдёт под руслом водоёма.

Скважину для будущего монтажа труб бурят специальной установкой, сейчас процесс идёт со стороны Куйбышевского района - строители уже пробурили 120 метров грунта под руслом реки, впереди ещё около 800 метров. На другом берегу Самары уже ждут соединения готовые участки трубопровода и новые камеры.

На сегодня проложено больше 5000 метров новых водоводов, готовность объекта приближается к 50%. Масштабный проект по обеспечению Куйбышевского района и Южного города мягкой волжской водой реализуется по инвестпрограмме «РКС-Самара» в рамках государственной программы Самарской области «Чистая вода».