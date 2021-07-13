Специалисты «РКС-Самара» на семиметровой глубине  перекладывают канализационный коллектор на Волжском проспекте 

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На Волжском проспекте около 49 дома специалисты цеха эксплуатации канализации и аварийно-восстановительных работ «РКС-Самара» перекладывают коллектор диаметром 300 мм. Рабочие протягивают трубу на глубине почти 8 метров, перекладка ведётся в обе стороны бестраншейным способом через заводной котлован. В старую керамическую трубу проталкивают новую полиэтиленовую чуть большего диаметра: таким образом прежняя линия разрушается и на её место встаёт новая. Уже заменили участок длиной 32 метра, сейчас специалисты по плану приступили к строительству нового колодца, который потом соединят новой трубой с другим колодцем.

При производстве работ возникла сложность на одном из участков: рабочие столкнулись с высоким давлением грунта, обусловленным глубиной залегания трубы и высоким содержанием глины. Технике не хватало мощности протолкнуть новую трубу. Мог понадобиться второй заводной котлован, что сильно увеличило время работ. Специалисты канализационного цеха «РКС-Самара» нашли техническое решение: частично разобрали колодец, находившийся в двух метрах от залегания трубы. В создавшиеся пустоты частично стал уходить грунт, что ослабило давление и позволило протянуть трубу до конечной точки. После этого рабочие приступили к строительству нового колодца.

Работы на объекте ведутся круглосуточно. Утром 14 июля запланировано передать участок подрядчику для засыпки, асфальтирования и восстановления благоустройства. После этого движение по Волжскому проспекту будет восстановлено в прежнем режиме.

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»