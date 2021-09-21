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Специалисты «РКС-Самара» контролируют и оценивают воду по 50 показателям

21 сентября 2021 14:19
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Сотрудники «Испытательного центра контроля качества питьевой и природной воды» ежедневно отбирают пробы воды в Волге, в процессе подготовки, перед подачей в сеть и в самой сети.

Аномально тёплое лето 2021 года до сих пор даёт о себе знать. Даже в конце сентября вода в Волге на несколько градусов теплее, чем в обычные годы. Это влияет на процесс водоподготовки: специалисты «РКС-Самара» вынуждены менять технологические процессы, увеличивать количество реагентов, постоянно отслеживать изменения в реке. 

Сотрудники «Испытательного центра контроля качества питьевой и природной воды» ежедневно отбирают пробы воды в Волге, в процессе подготовки, перед подачей в сеть и в самой сети. Проверка ведётся более чем по 50 показателям.

В Самаре при очистке и подготовке питьевой воды, добываемой из Волги, применяются сертифицированные реагенты: хлор и гипохлорит натрия. Их использование – единственный надёжный способ не только обеззаразить воду, но и обеспечить пролонгированный обеззараживающий эффект. Это защищает питьевую воду от вторичного загрязнения в период транспортировки до потребителя. 

Вода, которую «РКС-Самара» поставляет жителям города, полностью соответствуют всем нормам и требованиям. Она проходит многоступенчатый контроль не только со стороны «Испытательного центра контроля качества природной и питьевой воды» ресурсоснабжающего предприятия, но и со стороны Роспотребназдора. Хлорсодержащие соединения, которые использует «РКС-Самара», обладают высокой летучестью и легко удаляются. Необходимо лишь холодную воду, набранную из крана, 10 -15 минут подержать в открытой ёмкости. 

Качество воды, подаваемой «РКС-Самара», ежедневно публикуется на сайте предприятия.

 

Фото:    «РКС-Самара»

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