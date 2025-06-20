Специалисты «РКС-Самара» формируют коммунальную культуру на встречах с жителями города

«РКС-Самара» реализуют масштабную программу по профилактике засоров на сетях водоотведения. Одно из мероприятий прошло в администрации Железнодорожного района, с которой у предприятия налажено эффективное сотрудничество.
Представители компании рассказали об особенностях работы системы водоотведения, основных причинах засоров на сетях и способах их избежать, а в конце ответили на вопросы. Также участникам мероприятия раздали справочные материалы.
Правила эксплуатации канализации многие услышали впервые, поэтому по итогам встречи отметили: «Такая информация должна как можно чаще звучать по телевизору, чтобы люди помнили ее и не нарушали работу коммунальных систем».
Профилактическая работа «РКС-Самара» ведётся регулярно и основана на взаимодействии с администрациями районов, управляющими компаниями, застройщиками. В числе основных мероприятий: дополнительная прочистка и промывка сетей по самым проблемным адресам, акции, занятия в детских садах и школах, встречи с представителями социальных и образовательных учреждений.
«РКС-Самара» напоминают, что в унитаз и раковину нельзя смывать любой мусор:
- влажные салфетки и влажную туалетную бумагу
- средства гигиены (подгузники, ватные палочки и диски)
- остатки еды, включая супы
- очистки, шелуху, скорлупу
- бумажки
- тряпки
- жир, масло (нужно собрать салфетками или слить в ёмкости и выбросить)
- стройматериалы
- гранулы для кошачьих лотков
- лекарства
Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»