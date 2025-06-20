Специалисты «РКС-Самара» формируют коммунальную культуру на встречах с жителями города

Я нашел ошибку
Главные новости:
Лучшим вариантом физических нагрузок в пожилом возрасте являются ходьба, плавание, лечебно-физическая культура, работа в саду, йога и настольный теннис.
Самарский врач-гериатр рассказала о пользе физической активности для людей пожилого возраста
Участие бесплатное!
В Самаре отметят Международный день йоги
Чемпионат проходит в Генуе. 
Самарские рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы в составе сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата Европы
Это первый подобный случай в России, сочетающий высокотехнологичное вмешательство с ультраранней реабилитацией.
Самарские нейрохирурги спасли участника СВО после огнестрельного ранения с помощью уникальной методики
Глава Курской области пожелал Вячеславу Федорищеву успехов в работе, отметив, что, несмотря на расстояние и новую должность, продолжает внимательно следить за развитием 63-го региона. 
Вячеслав Федорищев и Александр Хинштейн на ПМЭФ договорились о сотрудничестве между регионами
На сегодняшний день выполнены работы по устройству основания будущего здания для проведения монтажа модульной конструкции.
Жители поселка Гранный будут получать помощь в новом ФАПе
В Управлении Росреестра СО прошел брифинг, на котором рассматривались самые актуальные вопросы деятельности ведомства, были обозначены приоритетные задачи на текущий год.
Росреестр СО: в центре внимания – комплексные кадастровые работы
Следующим шагом в развитии программы станет запуск детского ПДС – нового инструмента, который поможет семьям планировать будущее своих детей.
На ПМЭФ обсудили будущее долгосрочных сбережений: Самарская область примет участие в новом проекте
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.48
-0.24
EUR 89.84
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Специалисты «РКС-Самара» формируют коммунальную культуру на встречах с жителями города

20 июня 2025 14:18
132
«РКС-Самара» реализуют масштабную программу по профилактике засоров на сетях водоотведения.

«РКС-Самара» реализуют масштабную программу по профилактике засоров на сетях водоотведения. Одно из мероприятий прошло в администрации Железнодорожного района, с которой у предприятия налажено эффективное сотрудничество.

Представители компании рассказали об особенностях работы системы водоотведения, основных причинах засоров на сетях и способах их избежать, а в конце ответили на вопросы. Также участникам мероприятия раздали справочные материалы.

Правила эксплуатации канализации многие услышали впервые, поэтому по итогам встречи отметили: «Такая информация должна как можно чаще звучать по телевизору, чтобы люди помнили ее и не нарушали работу коммунальных систем».

Профилактическая работа «РКС-Самара» ведётся регулярно и основана на взаимодействии с администрациями районов, управляющими компаниями, застройщиками. В числе основных мероприятий: дополнительная прочистка и промывка сетей по самым проблемным адресам, акции, занятия в детских садах и школах, встречи с представителями социальных и образовательных учреждений.

«РКС-Самара» напоминают, что в унитаз и раковину нельзя смывать любой мусор:

- влажные салфетки и влажную туалетную бумагу

- средства гигиены (подгузники, ватные палочки и диски)

- остатки еды, включая супы

- очистки, шелуху, скорлупу

- бумажки

- тряпки

- жир, масло (нужно собрать салфетками или слить в ёмкости и выбросить)

- стройматериалы

- гранулы для кошачьих лотков

- лекарства

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Специалисты семи подразделений боролись за победу в два этапа.
18 июня 2025, 14:21
В «РКС-Самара» определили лучшего электромонтёра
Специалисты семи подразделений боролись за победу в два этапа. ЖКХ
449
Полгода назад эту линию тщательно прочистили и промыли. Но проблема повторно возникла из-за бытового мусора, который жители многоквартирных домов смывают в унитазы и раковины.
17 июня 2025, 16:11
«РКС-Самара»: почти 100 кг бытового мусора извлекли из канализации в районе ул. Железной дивизии в Самаре
Полгода назад эту линию тщательно прочистили и промыли. Но проблема повторно возникла из-за бытового мусора, который жители многоквартирных домов смывают в... ЖКХ
644
«РКС-Самара» выполнили две трети из запланированного объёма по перекладке канализационного коллектора диаметром 800 мм на ул. Литвинова.
16 июня 2025, 14:11
«РКС-Самара»: ведётся обновление коллектора в Кировском районе Самары
«РКС-Самара» выполнили две трети из запланированного объёма по перекладке канализационного коллектора диаметром 800 мм на ул. Литвинова. ЖКХ
657

В центре внимания
Глава Курской области пожелал Вячеславу Федорищеву успехов в работе, отметив, что, несмотря на расстояние и новую должность, продолжает внимательно следить за развитием 63-го региона. 
20 июня 2025  16:11
Вячеслав Федорищев и Александр Хинштейн на ПМЭФ договорились о сотрудничестве между регионами
102
Самарский губернатор: в регионе будет создано стратегическое производство ксантановой камеди для нужд страны.
20 июня 2025  14:23
На ПМЭФ-2025 Сбер, Минпромторг, Правительство Самарской области и «РусКамедь» подписали знаковое соглашение о сотрудничестве
198
Самарский губернатор подписал ряд крупных инвестиционных соглашений во второй день ПМЭФ
20 июня 2025  13:59
Самарский губернатор подписал ряд крупных инвестиционных соглашений во второй день ПМЭФ
133
Более 160 квартир приобретено в Самаре для детей, оставшихся без попечения родителей
20 июня 2025  12:18
Более 160 квартир приобретено в Самаре для детей, оставшихся без попечения родителей
147
В ГУФССП России по Самарской области заработает «горячая линия» для военнослужащих
20 июня 2025  11:51
В ГУФССП России по Самарской области заработает «горячая линия» для военнослужащих
159
Весь список