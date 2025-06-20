Специалисты «РКС-Самара» формируют коммунальную культуру на встречах с жителями города

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«РКС-Самара» реализуют масштабную программу по профилактике засоров на сетях водоотведения. Одно из мероприятий прошло в администрации Железнодорожного района, с которой у предприятия налажено эффективное сотрудничество.

Представители компании рассказали об особенностях работы системы водоотведения, основных причинах засоров на сетях и способах их избежать, а в конце ответили на вопросы. Также участникам мероприятия раздали справочные материалы.

Правила эксплуатации канализации многие услышали впервые, поэтому по итогам встречи отметили: «Такая информация должна как можно чаще звучать по телевизору, чтобы люди помнили ее и не нарушали работу коммунальных систем».

Профилактическая работа «РКС-Самара» ведётся регулярно и основана на взаимодействии с администрациями районов, управляющими компаниями, застройщиками. В числе основных мероприятий: дополнительная прочистка и промывка сетей по самым проблемным адресам, акции, занятия в детских садах и школах, встречи с представителями социальных и образовательных учреждений.

«РКС-Самара» напоминают, что в унитаз и раковину нельзя смывать любой мусор:

- влажные салфетки и влажную туалетную бумагу

- средства гигиены (подгузники, ватные палочки и диски)

- остатки еды, включая супы

- очистки, шелуху, скорлупу

- бумажки

- тряпки

- жир, масло (нужно собрать салфетками или слить в ёмкости и выбросить)

- стройматериалы

- гранулы для кошачьих лотков

- лекарства

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»