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Специалисты «РКС-Самара» достают из канализационных труб разрушительные стройматериалы

12 декабря 2022 15:36
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За 11 месяцев сотрудники цеха канализации устранили почти 4000 засоров. Каждый десятый случай - забитые бетоном и гипсовой крошкой трубы.

Не все стройматериалы одинаково полезны. Пока будущие жильцы радуются купленной квартире и делают ремонт, специалисты «РКС-Самара» выезжают к недавно построенным домам не на новоселье, а устранять засор из цемента.

За 11 месяцев сотрудники цеха канализации устранили почти 4000 засоров. Каждый десятый случай - забитые бетоном и гипсовой крошкой трубы. Строительные смеси: бетон, штукатурка, песок, краски и пасты - всё это жильцы регулярно смывают в унитаз и раковину после ремонтов. Все эти смеси обладают высокой плотностью, они не растворяются в воде, а оседают в трубах, наслаиваются друг на друга и превращаются в твёрдую пробку.

Бывают и загадочные случаи: так, на ул. Стара-Загора в районе 66 дома бригада цеха эксплуатации канализации проводила гидродинамическую чистку линии. В процессе выяснилось, что стоки застревают из-за... бордюрного камня в цементном растворе. Как он оказался в трубе - неясно, а вот удаляли его оттуда с большим трудом: вручную откалывали куски при непрерывном потоке стоков.

Специалисты «РКС-Самара»  напоминают: любые строительные материалы: порошки, растворы, жидкости - запрещено смывать в канализацию. Их нужно утилизировать только в мусор. Использование унитаза и раковины как корзины для отходов приведёт к засору на линии, изливу стоков и отключению воды в доме. Чтобы этого не происходило, нужно знать и соблюдать правила пользования канализацией:

Запрещено смывать:

- строительные материалы (цемент, песок бетон, камни, крошку, краски)

- средства личной гигиены (салфетки, подгузники, средства контрацепции)

- бумагу

- продукты, очистки

- жир

- наполнители для животных лотков

- тряпки

 

Фото:   «РКС-Самара»

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