Специалисты «РКС-Самара» делились опытом с коллегами из Ульяновской области.

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Обмениваться опытом с коллегами для специалистов «РКС-Самара» дело привычное и приятное. Не так давно они провели обучающий семинар по получению КЭР (комплексному экологическому разрешению) для всех филиалов РКС. Сейчас коллеги из «РКС-Димитровград» (Ульяновскоблводоканал) дополнительно посетили Городские очистные канализационные сооружения, на которых «РКС-Самара» провели масштабную реконструкцию в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

Специалисты, отвечающие за транспортировку и очистку стоков в Димитровграде, познакомились с полным технологическим циклом на очистных сооружениях. Технологи блока качества и ГОКС «РКС-Самара» подробно рассказали обо всех этапах очистки. Особое внимание уделили методу коагулирования сточных вод - это процесс очистки воды от биогенных элементов с помощью реагентов.

Очистные сооружения в «Ульяновскоблводоканале» сейчас готовятся к реконструкции. Поэтому опыт «РКС-Самара» по проведению таких работ очень важен. Коллеги из первых уст смогли узнать, на что нужно обратить внимание во время перестройки действующих сооружений, как правильно перейти на новый режим работы и внедрить более современные технологии.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»