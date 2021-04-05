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Специалисты «ПТС» приступают к температурному испытанию тепловых сетей Самары

5 апреля 2021 17:46
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На первом этапе – с 7 по 8 апреля – будут проверены коммуникации от Безымянской отопительной котельной.

Специалисты «ПТС» приступают к испытанию тепловых сетей Самары повышенной температурой теплоносителя. На первом этапе – с 7 по 8 апреля – будут проверены коммуникации от Безымянской отопительной котельной. Подобные мероприятия будут производится в контуре Самарской ГРЭС (12-13 апреля), Привокзальной отопительной котельной (15-16 апреля), Центральной отопительной котельной (19-20 апреля) и Самарской ТЭЦ (22-23 апреля). Это позволит своевременно выявить дефекты и, если необходимо, произвести ремонты, что повысит надежность теплоснабжения Самары.

Температурные испытания происходят один раз в пять лет перед окончанием отопительного сезона для выявления дефектов трубопроводов, а также проверки оборудования, которое компенсирует повышение и понижение температуры тепловой сети. Отметим, что на период испытаний запрещается проводить ремонтные работы на наружных тепловых сетях и внутридомовых системах отопления.

На период проверки с 7 по 8 апреля будет отключено горячее водоснабжение в Кировском, Промышленном, Советском районах в границах улиц: Победы - Зубчаниновского шоссе – Товарной - пр.Кирова – Юбилейной - Заводского шоссе – Земеца – Береговой – Ветлянской – Кабельной - проезд Мальцева – Рыльской - 22 Партсъезда – Стандартной – Свободы – Физкультурной.

Руководство ПТС обращает внимание жителей города на необходимость осторожного обращения с системой горячего водоснабжения, а также призывает самарцев соблюдать меры безопасности и не подходить к местам парения, а также не парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей. 

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать на «горячую линию»: (846) 279-65-00 и (846) 279-79-79 или в интернет-приемную

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