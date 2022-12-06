Сотрудники «Т Плюс» отмечены наградами общественного признания «Наши люди-2022»

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Пятеро сотрудников ТЭЦ ВАЗа (филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс») стали финалистами ежегодной акции общественного признания «Наши люди» городского округа Тольятти. Традиционно в рамках мероприятия слова благодарности принимают тольяттинцы, которые внесли большой личный вклад в развитие родного города.

В номинации «Женщина-мать» диплома и памятных подарков была удостоена электромонтер главного щита управления ТЭЦ ВАЗа Екатерина Бакисова, воспитывающая троих сыновей. Екатерина Сергеевна работает на предприятии с 2003 года, является победителем одного из конкурсов профессионального мастерства.

В номинации «Специалист отрасли» были отмечены старший мастер по ремонту Роман Гусев, слесарь по ремонту Сергей Гурьянычев, машинист-обходчик Алёна Крайнова и старший электромонтер Игорь Абдуленко. Награды финалистам лично вручал глава Тольятти Николай Ренц.