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Сотрудники "РКС-Самара" высадили липовую аллею на ГОКС

21 октября 2022 14:16
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Для высадки деревьев на территории городских очистных канализационных сооружений сотрудники «РКС-Самара» нашли сразу два важных повода.

Для высадки деревьев на территории городских очистных канализационных сооружений (ГОКС) сотрудники «РКС-Самара» нашли сразу два важных повода. Во-первых, этой осенью объект отмечает не круглую, но важную дату - 48 лет с момента окончания строительства А во-вторых, сейчас объект переживает период серьёзного обновления, первую за время существования модернизацию, обретает «вторую молодость».

Директор по качеству Юлия Егорова отметила, что липовая аллея уже получила название «качественной»: «Нашим ГОКС в этом году исполняется 48 лет и в честь этого мы высаживаем 48 лип. Сейчас идёт масштабная реконструкция сооружений. В честь мероприятий, которые мы проводим, в честь строительства, мы закладываем эту «качественную аллею». Начальник ГОКС Владимир Поселеннов подчеркнул знаковость события: «Это объединяет. Остаётся какая-то память и ощущение, что деревья, как и наш объект - очистные сооружения, это надолго. Особенно сейчас, когда идёт такая реконструкция. Мы будем работать для того, чтобы наши ГОКС стали лучшими в мире».

На территории ГОКС ранее уже была высажена берёзовая аллея. Сейчас деревья уже большие, летом они создают приятную тень, а зимой добавляют сказочной нереальности этому суровому промышленному объекту. А ещё на ГОКС растёт несколько сортов необычайно душистой сирени. Теперь ботаническое разнообразие объекта дополнят липы и сосны, которые добавили в компанию к новым саженцам.  

В посадке участвовали сотрудники самых разных подразделений: специалисты по очистке стоков, технологи, экологи, инженеры строительных и технических отделов, подрядчики, которые сейчас ведут в рамках инвестпрограммы работы на территории ГОКС. Каждому было приятно внести свой небольшой вклад в развитие важного для города объекта и экологическое благополучие района.

 

Фото:    пресс-служба  "РКС-Самара"

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