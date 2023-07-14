Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» благоустроили территорию рядом с офисом компании в Сызрани

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Сотрудники АО «ЭнергосбыТ Плюс» высадили саженцы берез рядом с офисом обслуживания клиентов на проспекте 50 лет Октября, 24 в Сызрани. Совместно с представителями тепловой инспекции и Сызранской ТЭЦ энергетики оградили зеленую зону от машин, а в ближайшее время установят здесь кашпо с цветами.

Энергетики призывают своих клиентов к бережному отношению к природе и сами вносят посильный вклад в рамках акции «Экодесант». В частности, в офисе обслуживания в Сызрани установлен специальный бокс для приема отработанных батареек. По мере наполнения элементы питания передаются в специализированную организацию для переработки. Также сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» активно участвуют в уборке территории и высадке деревьев.

«Своим примером мы постарались показать, что каждый в силах сделать что-то полезное для окружающей среды, внести свой вклад в безопасное будущее своих детей. Это может быть высаженное дерево, а может – отказ от бумажной квитанции, что позволит сберечь лес. Тем более, что сейчас действует акция «Офис в кармане». Подписавшись на электронную квитанцию до 30 сентября 2023 года, клиент претендует на суперприз – смартфон», - рассказала руководитель офиса продаж и обслуживания клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в г. Сызрань Екатерина Неверова.

Подробнее об акции «Офис в кармане» можно узнать на официальном сайте энергокомпании.

Фото: «ЭнергосбыТ Плюс»