Со 2 июля горячее водоснабжение приостановят в ряде домов Кировского и Промышленного районов Самары

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Со 2 июля специалисты филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» приступят к ремонту III тепломагистрали от Самарской ТЭЦ. В связи с этим со 2 по 15 июля будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц Ташкентской, Алма-Атинской, Георгия Димитрова, Московского шоссе, проспекта Кирова, а также улиц Губанова, Солнечной, Ново-Вокзальной и Силовой в Кировском и Промышленном районах.



В рамках ремонта специалисты проведут гидравлические испытания тепловых сетей и проверят трубы повышенным давлением воды. Это позволит выявить слабые участки теплосетей и заменить их, чтобы в следующем отопительном сезоне повысить надёжность теплоснабжения жилых домов и социальных объектов.



Компания «Т Плюс» призывает жителей города с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям, а также рекомендует не забывать о правилах безопасности вблизи энергообъектов.



С адресами домов, попадающих в зону временного ограничения подачи горячей воды, можно ознакомиться в карточках. Об инцидентах на теплосетях или отсутствии крышек люков на теплокамерах необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале https://tss.tplusgroup.ru/ или по телефону (846) 953-79-04.

Фото: freepik.com