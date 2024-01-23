Службы благоустройства и коммунальные организации Самары продолжают работать в режиме усиления

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Службы благоустройства и коммунальные организации продолжают работать в режиме усиления. Сейчас, когда снегопады сменились крепкими морозами, профильные предприятия и организации спешат справиться с последствиями неблагоприятной погоды, чтобы максимально расчистить территории и подготовиться к предстоящим осадкам. Их синоптики прогнозируют через несколько дней – не исключается, что уже к концу рабочей недели.

Во время кратковременного погодного затишья особое внимание поручено уделить очистке кровель многоквартирных домов и других зданий (нежилых). Специалисты подчеркивают, что для обеспечения безопасности в условиях перепадов температур, прежде всего, нужно провести расчистку скатных крыш. Также в зоне повышенного контроля кровли домов, в непосредственной близости к которым расположены тротуары. Сегодня в этих работах задействуют 159 человек, которые входят в 41 бригаду.

Если управляющие компании недобросовестно относятся к организации процесса очистки и оперативно не реагируют на предупреждения, которые исходят от органов местного самоуправления, оформляются соответствующие материалы. Они направляются в Прокуратуру и ГЖИ для принятия мер. В этом направлении в каждом внутригородском районе работают и административные комиссии.

Кроме того, акцентировали внимание на том, что должна быть организована своевременная очистка кровель как жилищного фонда, так и нежилых зданий. Муниципалитетом ведется совместная работа с учреждениями и ведомствами, на чьем балансе находятся нежилые помещения – договоры на содержание территорий, очистку кровель должны быть, по заявкам организуется и отработка. Этот вопрос поднимается на общегородских совещаниях. Также районные администрации самостоятельно доводят до каждого руководителя учреждений, располагающихся в нежилых строениях, информацию о том, что производить актуальные сезонные работы – это обязанность. В части состояния кровель многоквартирных домов и нежилых зданий, наличия договоров будет проведена повторная проверка.

Все снегоуборочные работы должны выполняться в соответствии с задачами, поставленными в зависимости от погодных условий и состояния территорий. Помимо этого, на совещании подчеркнули, что у каждой службы территориально есть свои зоны ответственности.

Так, улично-дорожную сеть в круглосуточном режиме содержит МП «Благоустройство» и ООО «Экомед». В минувшую ночь на улицы города направили 217 дорожных рабочих и 201 единицу техники, большая часть которой представлена дорожными комбинированными машинами, погрузчиками и самосвалами для вывоза снега. Силы и средства нарастили. В общей сложности в течение прошедших суток на всех территориях Самары вручную работали 3 542 уборщика, для механизированной уборки использовали 530 машин. Днем 22 января на участки обслуживания вышли 3 323 уборщика, вывели 340 единиц техники.

Главы районных администраций лично координируют работы и следят за состоянием территорий. Чтобы из-за машин, припаркованных во дворах, не создавались препятствия для работы спецтехники, поручено усилить взаимодействие с управляющими организациями, старшими по домам.

Аналогичная проблема возникает и на улично-дорожной сети. Для организации более эффективной уборки на проезжей части продолжится работа с ГИБДД – инспекция готова оказывать содействие и в сопровождении колонн автопоездов для расчистки, и в определении участков, по которым требуется установка знаков, ограничивающих остановку и стоянку. В ближайшее время планируется сформировать новые предложения в этой части и обсудить их на совместном рабочем совещании.

Фото: администрация Самары