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Самару чистят от снега

26 декабря 2021 17:23
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В день 26 декабря на уборке улично-дорожной сети планируется задействовать 160 единиц техники и 260 уборщиков территории.

С учетом изменившихся метеорологических условий, службы благоустройства наряду с коммунальными наращивают силы и средства для оперативной расчистки снега и вывоза его на полигоны. Особое внимание поручено обратить на необходимость максимально обезопасить как улично-дорожную сеть – тротуары, пешеходные переходы и посадочные площадки, так и внутриквартальные и придомовые территории.

За прошедшие сутки (день 25 декабря и ночь 26 декабря) при уборке территории города было израсходовано 316 тонн противогололедных реагентов и вывезено порядка полутора тысяч тонн снега. В уборке улично-дорожной сети приняло участие 311 единиц техники и 244 уборщика.

«В приоритетном порядке расчищаются улицы с интенсивным движением не только личного транспорта, но и общественного. Это необходимо для беспрепятственного движения автомобилей по таким крупнейшим улицам, как, например, Гагарина, Авроры и Победы. По мере их очищения приступают к улицам с менее интенсивным трафиком», - отметил заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Самары Виктор Ненашев.

Аналогичные работы активизированы на других объектах города: в общественных пространствах (в парках, скверах, на набережной и аллеях).

В уборке дворовых территорий было задействовано 2526 человек и 29 единиц техники.

В день 26 декабря на уборке улично-дорожной сети планируется задействовать 160 единиц техники и 260 уборщиков территории, в части расчистки дворовых территорий – 46 единиц техники и 2229 дворников.

Работы организованы во всех районах города.

В целях безопасности на дорогах ГИБДД обращает внимание автомобилистов на необходимость быть осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

 

Фото:   администрация Самары

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