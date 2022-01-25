Я нашел ошибку
Главные новости:
28 января.
В Самаре состоится автоматизированное распределение свободных мест в детских садах
Я горжусь тем, что у нас есть такая замечательная студенческая молодежь, есть достойная смена, которой можно смело доверить судьбу Самарской губернии.
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем российского студенчества 
Сотрудников одного из образовательных учреждений Самары обвинили в коррупции
Сотрудников одного из образовательных учреждений Самары обвинили в коррупции
В Самаре на станции метро «Театральная» 25 января 2021 года начались земляные работы
В Самаре на станции метро «Театральная» начались земляные работы
В Самаре введут запрет на парковку по улицам Красноармейской и Арцыбушевской
В Самаре введут запрет на парковку по улицам Красноармейской и Арцыбушевской
Еще 1 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 1 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Самарцы внедряют в свою жизнь раздельный сбор отходов
Самарцы внедряют в свою жизнь раздельный сбор отходов
Еще 19 дворов в поселениях Кинельского района станут уютнее благодаря нацпроекту
Еще 19 дворов в поселениях Кинельского района станут уютнее благодаря нацпроекту
Наверх
Самара  -15 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.36
0.67
EUR 87.59
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Самарцы внедряют в свою жизнь раздельный сбор отходов

25 января 2022 13:40
121
Самарцы внедряют в свою жизнь раздельный сбор отходов

С сентября 2021 года в Самаре действует первый стационарный Экопункт по приему от населения вторсырья для переработки. Здесь принимают такие полезные фракции, как пластик разных видов, металл и алюминий, стекло, бумагу и картон, батарейки, крышечки и даже ненужную одежду для передачи на благотворительность. Внедрение раздельного сбора это один из инструментов создания эффективной системы обращения с отходами производства и потребления, что является важнейшей целью национального проекта «Экология». 

 В условиях ограничительных мер в связи с короновирусной инфекцией, стационарный пункт работал в 2021 году 38 дней. Собрано почти 800 кг вторичного ресурса, половина из которого это картон и стекло.

 «Знаете, очень удобно, что поставили такой пункт. Тем более он рядом с торговым центром. Собираешься в магазин, а по дороге можно занести пластик, батарейки, ветошь ненужную, - говорит пенсионерка Ираида Ивановна. – Как то уже вошло в привычку пластиковую посуду и бутылочки разные копить и потом сдавать их».

 В Экопунк приходят не только одиночные посетители, но и школьники целыми классами и воспитанники детских садов, говорят сотрудники пункта. Они не просто принимают пластик и бумагу, которую обычно приносят дети, но и объясняют им необходимость раздельного сбора и какая продукция получается после переработки вторсырья. 

 Регоператором запущен проект «ЭкоМобиль». Он действует с середины марта 2021 года. Экомобиль охватывает выездами не только Самару, но также побывал за это время в городах Чапаевск, Октябрьск, Отрадный, Кинель, Сызрань, Тольятти и в муниципальных районах Красноярский, Исаклинский, Челно-Вершинский, Кошкинский.  За это время Экомобилем принято и направлено на переработку почти 8,5 тонн ценных фракций. Из которых стекло – 1,8 тонн, картон – 2,3 тонн, бумага – 2,7 тонн, батарейки – 1,56 тонн.

 «После новогодних каникул экопункт начал работать с 9 января. Сейчас он вошел в свой обычный график: с 15.00 до 19.00 в среду и с 11.00 до 15.00 в воскресенье– говорит руководитель экологического управления компании регионального оператора по обращению с ТКО Екатерина Луценко. – Запланированы на январь и остановки Экомобиля во дворах Самары. 15 и 22 января он побывал по адресам: ул. Ново-Садовая, 106м, ул. Владимирская, 29, Николаевский проспект, 29. На ул. Ташкентская, 173б и пр. Кирова, 308 спецтранспорт приедет 29 января. Это приучает граждан быть экологически воспитанными и позволяет не увеличивать полигонные захоронения».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Еще 1 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 января 2022  13:47
Еще 1 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
154
Глава Самары поздравила горожан с Днем студента
25 января 2022  13:10
Глава Самары поздравила горожан с Днем студента
127
В день проведения лыжного марафона «Сокольи Горы» в Самаре будет ограничено движение транспорта
25 января 2022  12:11
В день проведения лыжного марафона «Сокольи Горы» в Самаре будет ограничено движение транспорта
164
Решения о дистанте для школьников будут приниматься на уровне учебных заведений при выявлении там COVID-19.
24 января 2022  21:48
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба
791
Губернатор обсудил с руководством Самарского университета ключевые направления развития вуза.
24 января 2022  19:21
Дмитрий Азаров провел заседание наблюдательного совета Самарского университета
481
Весь список