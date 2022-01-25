Самарцы внедряют в свою жизнь раздельный сбор отходов

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С сентября 2021 года в Самаре действует первый стационарный Экопункт по приему от населения вторсырья для переработки. Здесь принимают такие полезные фракции, как пластик разных видов, металл и алюминий, стекло, бумагу и картон, батарейки, крышечки и даже ненужную одежду для передачи на благотворительность. Внедрение раздельного сбора это один из инструментов создания эффективной системы обращения с отходами производства и потребления, что является важнейшей целью национального проекта «Экология».

В условиях ограничительных мер в связи с короновирусной инфекцией, стационарный пункт работал в 2021 году 38 дней. Собрано почти 800 кг вторичного ресурса, половина из которого это картон и стекло.

«Знаете, очень удобно, что поставили такой пункт. Тем более он рядом с торговым центром. Собираешься в магазин, а по дороге можно занести пластик, батарейки, ветошь ненужную, - говорит пенсионерка Ираида Ивановна. – Как то уже вошло в привычку пластиковую посуду и бутылочки разные копить и потом сдавать их».

В Экопунк приходят не только одиночные посетители, но и школьники целыми классами и воспитанники детских садов, говорят сотрудники пункта. Они не просто принимают пластик и бумагу, которую обычно приносят дети, но и объясняют им необходимость раздельного сбора и какая продукция получается после переработки вторсырья.

Регоператором запущен проект «ЭкоМобиль». Он действует с середины марта 2021 года. Экомобиль охватывает выездами не только Самару, но также побывал за это время в городах Чапаевск, Октябрьск, Отрадный, Кинель, Сызрань, Тольятти и в муниципальных районах Красноярский, Исаклинский, Челно-Вершинский, Кошкинский. За это время Экомобилем принято и направлено на переработку почти 8,5 тонн ценных фракций. Из которых стекло – 1,8 тонн, картон – 2,3 тонн, бумага – 2,7 тонн, батарейки – 1,56 тонн.

«После новогодних каникул экопункт начал работать с 9 января. Сейчас он вошел в свой обычный график: с 15.00 до 19.00 в среду и с 11.00 до 15.00 в воскресенье, – говорит руководитель экологического управления компании регионального оператора по обращению с ТКО Екатерина Луценко. – Запланированы на январь и остановки Экомобиля во дворах Самары. 15 и 22 января он побывал по адресам: ул. Ново-Садовая, 106м, ул. Владимирская, 29, Николаевский проспект, 29. На ул. Ташкентская, 173б и пр. Кирова, 308 спецтранспорт приедет 29 января. Это приучает граждан быть экологически воспитанными и позволяет не увеличивать полигонные захоронения».