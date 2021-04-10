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Самарцам сообщили, насколько подорожают тарифы ЖКХ

10 апреля 2021 13:29
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Самарцам сообщили, насколько подорожают тарифы ЖКХ

Специалисты департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области подсчитали, насколько увеличатся расходы жителей региона на жилищно-коммунальные услуги. Цены планируют увеличить этим летом.

— Тарифы проиндексируют с 1 июля 2021 года. В среднем по региону повышение составит около 3,6%. При этом тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами сохранится на прежнем уровне, без повышения. К примеру, в Самаре общая совокупность всех коммунальных платежей на двухкомнатную квартиру площадью 42 квадратных метра увеличится на сумму от 135 до 164 рублей, — рассказала глава департамента Алёна Гаршина.

Некоторые тарифы уже утверждены. В Самаре с 1 июля 2021 года кубометр воды будет стоить 36,48 рубля. Тариф на водоотведение составит 20,08 рубля за кубометр. Также власти установили предельные цены на отопление. Кроме того, в июле 2021 года также подорожает электроэнергия. Одноставочный тариф для населения составит 4,46 рубля за 1 кВт⋅ч, пишет 63.ру.

— Одновременно с увеличением тарифов вырастут и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эти выплаты жители Самарской области получают через региональное Министерство социально-демографической и семейной политики, в том случае если оплата всех платежей превышает 22% от общего дохода семьи, — напомнила Алёна Гаршина.

Фото: pixabay.com

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