Самарцам рассказали, куда обращаться по квитанциям за обращение с ТКО

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Не пришла квитанция ТКО за ноябрь и декабрь?

Обратитесь к региональному оператору ТКО АО «Экология»: 8 800 100-37-00.

ЭкоСтройРесурс зафиксировал рост жалоб по вопросам выставления квитанций и корректности начислений от АО «Экология». 9 января на горячую линию поступило больше 1800 звонков.

Основная причина обращений – некорректные задолженности в квитанциях. Они образовались по причине неучтенных платежей, поступивших от населения до 10 декабря. Много жалоб и на отсутствие платежных документов за ноябрь и декабрь 2024 года.

! ЭкоСтройРесурс завершил деятельность в качестве регионального оператора 31 октября. На реквизиты ЭкоСтройРесурс необходимо производить оплату только при наличии задолженности за обращение с ТКО с 1.01.2019 по 31.10.2024.

С ноября 2024 года все расчеты производятся с АО «Экология».