Самарагорэнергосбыт теперь и в Telegram

224

СамГЭС продолжает работу по созданию новых дистанционных сервисов для жителей Самары. Теперь горожане смогут решать вопросы энергоснабжения и в популярном мессенджере Telegram. Для этого энергетики запустили чат-бота АО «СамГЭС».

Через мессенджер можно не только передать показания, оплатить энергию, но и заказать справку об отсутствии задолженности. Кроме того, с 15 по 25 день месяца бот напомнит в Telegram о передаче показаний, а 10 числа – об оплате электроэнергии.

Все команды расположены в специальном меню, которое отображается у пользователей в диалоговом окне.

Для доступа к новому сервису клиентам необходимо зайти в Telegram, набрать в строке поиска @SamgesPrivateBot или Бот АО «СамГЭС» и затем нажать кнопку «Старт».