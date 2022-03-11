С каких улиц Самары ночью будут вывозить снег

В ночь с 11 на 12 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Зеленая от Бакинской до Калининградской,
- Кишиневская от Калининградской до Медицинской,
- Клиническая от Чернореченской до Коммунистической,
- Волжский пр. от ЦСК ВВС до Ульяновской,
- Вилоновская от Арцыбушевской до Самарской,
- Коммунистическая от Дачной,
- Мичурина от Челюскинцев до пр. Масленникова и от Владимирской до Московского шоссе,
- перекресток пр. Ленина/ул. Полевая,
- Пензенская от Урицкого до Владимирской,
- Владимирская от Чернореченской до Пензенской,
- Промышленности от Партизанской до Авроры,
- Дыбенко, ул. Ново-Вокзальная от Черемшанской до пр. К. Маркса,
- Ташкентская от Силина в сторону путепровода,
- Солнечная от Ташкентской до Димитрова,
- Победы от Средне-Садовой до Ново-Вокзальной и обратно до XXII Партсъезда.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!