С каких улиц Самары ночью будут вывозить снег

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В ночь с 11 на 12 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:

- Зеленая от Бакинской до Калининградской,

- Кишиневская от Калининградской до Медицинской,

- Клиническая от Чернореченской до Коммунистической,

- Волжский пр. от ЦСК ВВС до Ульяновской,

- Вилоновская от Арцыбушевской до Самарской,

- Коммунистическая от Дачной,

- Мичурина от Челюскинцев до пр. Масленникова и от Владимирской до Московского шоссе,

- перекресток пр. Ленина/ул. Полевая,

- Пензенская от Урицкого до Владимирской,

- Владимирская от Чернореченской до Пензенской,

- Промышленности от Партизанской до Авроры,

- Дыбенко, ул. Ново-Вокзальная от Черемшанской до пр. К. Маркса,

- Ташкентская от Силина в сторону путепровода,

- Солнечная от Ташкентской до Димитрова,

- Победы от Средне-Садовой до Ново-Вокзальной и обратно до XXII Партсъезда.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!