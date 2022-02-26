С каких улиц Самары ночью будут вывозить снег

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В ночь с 26 на 27 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:

- Главная от Мельничной до Шоссейной,

- Осетинская от Засамарской слободы до Казачьей,

- Арцыбушевская от Вилоновской до Полевой,

- Л. Толстого от Галактионовской до Фрунзе и от Самарской до Бр. Коростелевых,

- Ленинская от Вилоновской до Л. Толстого,

- пр. Ленина от Первомайской до Полевой,

- Авроры,

- Потапова,

- Урицкого от Спортивной до Красноармейской,

- Владимирская от К. Маркса до Пензенской,

- Промышленности от Гагарина до Авроры,

- Ташкентская от Демократической в сторону Московского шоссе,

- XXII Партсъезда от Ново-Садовой до Солнечной ( школа «ЭВРИКА»),

- Батайская от дома 16 по ул. Батайская до пешеходного моста кв. 5.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!