С каких улиц Самары ночью будут вывозить снег

В ночь с 26 на 27 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Главная от Мельничной до Шоссейной,
- Осетинская от Засамарской слободы до Казачьей,
- Арцыбушевская от Вилоновской до Полевой,
- Л. Толстого от Галактионовской до Фрунзе и от Самарской до Бр. Коростелевых,
- Ленинская от Вилоновской до Л. Толстого,
- пр. Ленина от Первомайской до Полевой,
- Авроры,
- Потапова,
- Урицкого от Спортивной до Красноармейской,
- Владимирская от К. Маркса до Пензенской,
- Промышленности от Гагарина до Авроры,
- Ташкентская от Демократической в сторону Московского шоссе,
- XXII Партсъезда от Ново-Садовой до Солнечной ( школа «ЭВРИКА»),
- Батайская от дома 16 по ул. Батайская до пешеходного моста кв. 5.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!