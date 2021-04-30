Я нашел ошибку
Главные новости:
В давке погибли 44 человека, более 150 пострадали.
Израиль: на горе Мерон в ночь на пятницу во время иудейского праздника произошла трагедия
Сызранский следственный изолятор является самым старым учреждением уголовно-исполнительной системы Самарской области.
Следственному изолятору №2 УФСИН СО исполнилось 110 лет
Одним из центральных вопросов на заседании Штаба стало обеспечение надежного электроснабжения объектов, задействованных в проведении ЕГЭ.
Виктор Кудряшов провел очередное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей региона
Для закладного камня выбрали уникальный материал – основу привезли с Урала.
1 мая в Самаре заложат камень в основание памятной стелы «Город трудовой доблести»
Завершить ремонт Южного шоссе запланировано к началу июля текущего года.
Южное шоссе в Самаре начали ремонтировать на всю ширину проезжей части
Клиенты энергокомпании смогут решить свои вопросы, посетив любой из офисов обслуживания в рабочие часы.
С 4 по 7 мая офисы обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» будут работать в обычном режиме
Основная задача энергетиков – обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в праздничные дни.
Энергетики «Т Плюс» в майские выходные и праздничные дни будут работать в режиме повышенной готовности
В стране ежегодно их выполняют всего около 30.
Нейрохирурги больницы Пирогова провели  уникальную операцию  многоуровневого протезирования позвоночника
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.85
0.47
EUR 90.58
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоятся соревнования по конному спорту конкуру
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Десятиклассники Новокуйбышевска принимают участие в профориентационной акции «Формула будущего»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

С 4 по 7 мая офисы обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» будут работать в обычном режиме

30 апреля 2021 15:59
93
Клиенты энергокомпании смогут решить свои вопросы, посетив любой из офисов обслуживания в рабочие часы.

С 4 по 7 мая все подразделения Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» будут работать в обычном режиме. Клиенты энергокомпании смогут решить свои вопросы, посетив любой из офисов обслуживания в рабочие часы с 8:00 до 18:00 часов 4-6 мая и с 8:00 до 16:00 в предпраздничную пятницу, 7 мая. В праздничные дни будут доступны только онлайн-сервисы компании.

«Ежедневно, включая праздники, наши клиенты могут проверить наличие задолженности за тепло, передать показания индивидуальных приборов учета, получить консультацию специалиста, а также решить множество других вопросов. Онлайн-сервисы позволяют горожанам в любое время оставаться на связи с энергокомпанией», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Офисы обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» располагаются по следующим адресам:

- в Самаре (Мирная, д.162; ул. Л.Толстого, д. 134; ул. Демократическая, 37; ул. Мориса Тореза, д.101а; ул.Революционная, 101Б);

- в Тольятти (ул. Мира, 76);

- в Новокуйбышевске (ул. Ленинградская, 4А);

- в Сызрани (проспект 50 лет Октября, 24).

Подробнее об онлайн-сервисах можно узнать на официальном сайте энергокомпании.

Теги: майские праздники работа ЭнергосбыТ Плюс

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Основная задача энергетиков – обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в праздничные дни.
30 апреля 2021, 15:53
Энергетики «Т Плюс» в майские выходные и праздничные дни будут работать в режиме повышенной готовности
Основная задача энергетиков – обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в праздничные дни. ЖКХ
100
В ведомстве сообщили, что работают только детские сады.
27 апреля 2021, 16:38
Минпросвещения рекомендует школам не работать в период между майскими праздниками
В ведомстве сообщили, что работают только детские сады. Общество
465
Также будет организована бесперебойная работа прививочных кабинетов.
26 апреля 2021, 17:22
Как будут работать медучреждения региона в праздничные дни
Также будет организована бесперебойная работа прививочных кабинетов. Здравоохранение
720

В центре внимания
Одним из центральных вопросов на заседании Штаба стало обеспечение надежного электроснабжения объектов, задействованных в проведении ЕГЭ.
30 апреля 2021  16:27
Виктор Кудряшов провел очередное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей региона
Политика
45
Главу Тольятти поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
30 апреля 2021  14:09
Николай Ренц вступил в должность мэра Тольятти
Политика
130
Новый Дворец спорта в Самаре будет носить имя Владимира Высоцкого
30 апреля 2021  09:26
Новый Дворец спорта в Самаре будет носить имя Владимира Высоцкого
Спорт
223
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
30 апреля 2021  09:20
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
В стране
234
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
29 апреля 2021  13:58
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
Благоустройство
412
Весь список