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С 14 мая по 27 мая будет временно ограничена подача горячей воды в часть жилых домов и организаций в Кировском, Промышленном и Советском районах

13 мая 2025 15:35
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Ограничение связано с подготовкой городских коммуникаций к отопительному сезону 2025-2026 года.

Ограничение коснется зданий, расположенных в границах следующих улиц: пр. Кирова, ул. Физкультурная, ул. Металлистов, ул. XXII Партсъезда, ул. Свободы, ул. Победы, пр. Металлургов, ул. Каховская, ул. Нагорная, ул. Черемшанская, пр. Юных Пионеров, Заводское шоссе, ул. Товарная, ул. Юбилейная, ул. Теннисная. 

Ограничение связано с подготовкой городских коммуникаций к отопительному сезону 2025-2026 года. В этот период специалисты компании «Т Плюс» выполнят плановый ремонт и проведут гидравлические испытания 2-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ и тепловых сетей Верхней зоны Безымянской отопительной котельной. 

Получить более подробную информацию можно в справочной службе по телефону 8(800)700-18-46 или воспользоваться онлайн-порталом tss.tplusgroup.ru.

Перечень адресов (объектов) в г.о. Самара, которые попадают в зону планового ремонта теплосетей 
и ограничения подачи горячей воды в период с 14 по 27 мая 2025 года

- ул. XXII Партсъезда, 1а, 1б, 15а, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55;  
- ул. Александра Матросова, 2а, 11а, 17а, 76а; 153а, 153б, 153г;  
- пер. 1-й Безымянный, 14а;
- ул. Воронежская, 9, 11а, 23а;
- ул. Гагарина, 124, 128, 155б, 161, 175;
- ул. Георгия Ратнера, 4, 6, 6а, 8, 9б, 25;
- ул. Днепровская, 1, 3, 4, 5;
- ул. Дыбенко, 165;
- ул. Железной Дивизии, 1, 3, 4а, 5, 7, 9, 11, 13, 17;
- Заводское шоссе, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 57, 57а, 57б, 58, 59, 59а, 59б, 60, 61, 63, 63а, 64, 64а, 65, 66, 67, 67а, 69, 71, 71а, 71б, 71в, 73;
- ул. Запорожская, 19а к.1, 39;
- Зубчаниновское шоссе, 179а;
- ул. Калинина, 11а, 13, 14, 26, 32, 33;
- ул. Каховская, 4, 6, 9А, 23, 47, 64;   
- пр-т Кирова, 36, 36а, 71, 98, 102, 104, 130, 147, 199, 201, 223, 227, 229, 231;  
- пер. Костромской, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19;
- ул. Краснодонская, 1, 63, 65, 67, 95;  
- ул. Красных Коммунаров, 15, 16, 17, 17а, 17б, 19, 19б, 40;  
- ул. Литвинова, 383;
- ул. Ново-Вокзальная, 11, 15, 15а, 16, 19, 26а, 27, 38, 59, 61, 61д, 63, 70, 70а, 78а, 47а;
- Ново-Вокзальный тупик, 10, 12, 13, 15а, 21, 21а;  
- ул. Перекопская, 17а;
- ул. Победы, 3, 8г, 9, 110, 121а, 125, 136, 138, 140, 142, 146, 150, 152, 152а, 154, 168а;
- ул. Промышленности, 297а, 317, 319, 276, 281, 285, 287, 289, 297, 298, 300, 305, 313;
- пер. Рыночный, 3;
- пер. Сарапульский, 16А;
- ул. Свободы, 2г, 107б, 12, 2а, 2в, 76, 77, 81б, 82а, 83а, 84а, 88, 92, 147, 149, 152а, 153, 154а, 155, 157, 157а, 161, 174, 176а, 180, 183, 185, 193, 194, 196, 198, 200, 226, 229, 230, 232, 234, 238, 240; 
- ул. Советской Армии, 5, 5б, 7;
- ул. Стандартная, 100, 104, 104а;
- пер. Старый, 6;  
- ул. Теннисная, 9, 10а, 14а, 25, 25а, 25б, 27, 29, 29а, 31, 39, 39а;
- ул. Товарная, 5;
- ул. Физкультурная, 1а, 1б, 25а, 31а, 33а, 90, 92, 101, 103, 104, 106а, 120, 121а, 122, 124, 125, 126, 130, 137, 141;
- пер. Щигровский, 8, 10, 12; 
- ул. Юбилейная, 8;  
- ул. Алма-Атинская, 1, 3, 5, 14, 16, 29, 36, 38, 40, 72, 72/1;
- ул. Вольская, 13, 63, 65, 72, 74, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 94;
- ул. Гвардейская, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22;  
- ул. Дальневосточная, 6;  
- ул. Елизарова, 5, 62, 62а, 66, 68, 101, 103;
- ул. Енисейская, 8а, 10а, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 60, 62а, 64, 64а; 
- пр. Карла Маркса, 295а, 295б, 295в;
- ул. Кромская, 4;
- ул. Кузнецкая, 31, 32, 33, 33а, 36;  
- ул. Майская, 1, 3, 5, 7, 47а, 49;
- ул. Марии Авейде, 21, 29;  
- ул. Металлистов, 5, 17, 19, 21, 28, 28а, 39, 44, 46, 47, 48, 50, 50а, 52, 52а, 53,54, 54а, 55, 56, 56а, 63, 70; 
- пр. Металлургов, 10, 10а, 11, 14, 16, 18, 20, 23, 23а, 33, 37, 46, 50, 52, 54, 56, 60, 60а, 74, 75, 76, 94;  
- ул. Минская, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39;
- ул. Мирная, 169;  
- ул. Нагорная, 6, 10, 13, 16, 33, 66, 78, 88, 128, 130, 133, 134, 138, 138а, 138б, 140, 141, 142, 143, 144, 145б, 146, 148, 187, 203а, 211;
- ул. Олимпийская, 16, 18, 65, 67;  
- ул. Пугачевская, 4, 6, 8, 10а, 27, 2а, 40, 59, 61, 73а;
- ул. Путейская, 29, 39;  
- ул. Республиканская, 48, 50, 52, 56, 60, 61, 62, 73, 106, 106 к.1;
- ул. Севастопольская, 28, 30, 30а, 45, 47;  
- ул. Сердобская, 12;  
- ул. Советская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9б, 10, 11, 12, 35а, 37, 37а, 43, 50, 52а, 60а, 71, 73, 75; 
- ул. Средне-Садовая, 1а, 46, 52, 54, 64, 66, 67, 68; 
- ул. Ставропольская, 45, 49, 51а, 74, 86, 98а , 107, 108, 135, 165, 167, 167а, 169, 171а, 173, 196, 198, 200, 202, 204, 214, 216, 218; 
- ул. Строителей, 1, 15, 33, 34, 35, 36;  
- пер. Ташкентский, 43, 43а, 49, 49а;  
- тупик Томашевский, 3, 3а, 14, 16, 18.
- ул. Черемшанская, 70, 89, 131, 135, 137, 139, 139а, 143, 145, 147, 149, 151, 152, 156, 157, 158, 160, 197а, 162
- ул. Юбилейная, 34, 47, 47а, 48, 49, 49а, 50, 51, 51а, 52, 52а, 52б, 53, 54, 54а, 55, 58а, 64а  
- пр-т Юных Пионеров, 131, 141, 142, 142а, 146, 148, 150, 161, 34, 34а, 34а, 36, 38, 57, 61, 65.  

Теги: Самара

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