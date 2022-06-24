Руководство «Т Плюс» оценило дипломные работы выпускников СамГТУ

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На теплоэнергетическом факультете Самарского Государственного технического университета (СамГТУ) прошла первая защита дипломных работ выпускников. Экзаменационную комиссию возглавил директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов. Также в ее состав вошли главный инженер энергокомпании Андрей Филиппов и технический директор – главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

Дипломные работы защитили 8 выпускников кафедры «Тепловые электрические станции». Ребята представили проекты по реконструкции и дальнейшему развитию Самарской ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа и Новокуйбышевской ТЭЦ-1, а также таких теплоисточников как котельная г.Когалым и ТЭС Новокуйбышевского НПЗ.

«Хотелось бы отметить высокий уровень подготовки выпускников. Практически все представленные дипломные работы получили оценку «отлично». Надеюсь, что многие из этих ребят продолжат освоение профессии на производственных предприятиях нашей компании», - поделился директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов.

Компания «Т Плюс» давно и плодотворно взаимодействует с профильным факультетом Политеха, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. руководители и технические специалисты энергокомпании традиционно входят в экзаменационную комиссию СамГТУ, а в 6 корпусе университета работает специализированная аудитория «Т Плюс», где периодически проводятся тематические лекции и мастер-классы для студентов.

Фото из открытых источников