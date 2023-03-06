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Новая канализационная труба в историческом центре города уже в работе.

«РКС-Самара» завершили перекладку канализационной линии на ул. Куйбышева. На участке от Некрасовской до пл. Революции протянули новую трубу диаметром 315 мм. Прежний участок выработал свой ресурс, кроме того, сеть была уложена не по строительным нормам - пришло время внести изменения и улучшения.

На новой линии построили восемь дополнительных колодцев - это повысит надёжность работы сети водоотведения, будет удобнее в обслуживании, прочистка и промывка будут занимать меньше времени. Перекладку провели бестраншейным способом, трубу заводили через специальные котлованы.

К началу марта все работы были завершены, движение по ул. Куйбышева открыто в штатном режиме. Благоустройство проезжей части восстановили по временной схеме, по постоянной будет сделано весной с наступлением тепла.