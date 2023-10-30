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"РКС-Самара" заменил сразу восемь задвижек в Кировском районе

30 октября 2023 13:59
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"РКС-Самара" заменил сразу восемь задвижек в Кировском районе

«РКС-Самара» провели крупные работы на сетях холодного водоснабжения в Кировском районе. На водоводе диаметром 400 мм на пр. Карла Маркса обновили запорную арматуру. Заменили восемь задвижек: две диаметром 200 мм и ещё шесть диаметром 600 мм.

Задвижка это специальное приспособление, напоминающее огромный водопроводный кран, с помощью которого можно регулировать расход воды, увеличить или уменьшить поток, проходящий через трубу, включать и отключать линии. При наличии исправных задвижек на водопроводных узлах можно делать переключения для ремонтных работ без больших отключений воды, либо вообще обходиться без них.

На пр.Карла Маркса вланировалось провести работы за 20 часов, но получилось быстрее - чуть больше 13 часов. На время ремонта в близлежащих домах было отключено холодное водоснабжение, о чём заранее сообщили в администрацию района для предупреждения жителей. В будущем таких отключений должно стать значительно меньше, потому что своевременная замена запорной арматуры повышает надёжность системы холодного водоснабжения. Дополнительные задвижки позволяет усовершенствовать схему переключений и уменьшить количество домов, которые могут остаться без воды в случае технологического отказа. 

Теги: РКС-Самара

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