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«РКС-Самара»: список адресов, где будут проводиться работы на сетях водоснабжения с 14 по 15 июня

10 июня 2022 15:41
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Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей.

«РКС-Самара» публикует список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения в период с 14 по 15 июня 2022 года.

На следующей неделе специалисты «РКС-Самара» планируют провести ремонтные работы по замене задвижки, для этого понадобится отключение водоснабжения по следующим адресам:

Информация о плановых работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей.

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