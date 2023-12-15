«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

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Как обычно по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

19 декабря запланировано подключение жилого дома к центральному водопроводу на ул. Беловской. Для этого с 09:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Крайняя, 4, 5; ул. Беловская, 6.

20 декабря будет проводиться замена запорной арматуры на ул. Ульяновской и Никитинской. С 10:00 до 21:00 ХВС будет отключено по адресам: ул. Никитинская, 92, 96, 137; ул. Ульяновская, 99. Установка бойлера ул. Никитинская, 137.

21 декабря запланирована замена задвижек на сетях на ул. Осипенко. С 9:00 до 23:00 может быть отключена холодная вода по адресам: ул. Осипенко, 14, 20, 24; ул.Ново-Садовая, 22, 24, 26, 26а, 30б. Адрес установки бойлера: ул.Осипенко, 20.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.