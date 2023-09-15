«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

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Как обычно по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

22 сентября на пр. Кирова будут проводиться ремонтные работы на водопроводной линии. С 09:30 до 14:00 холодная вода будет отключена по адресам: пр. Кирова 318, 320, 316. Адрес установки бойлера: пр. Кирова 318.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.