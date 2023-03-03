«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

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На следующей неделе специалисты «РКС-Самара» планируют провести ряд ремонтно-профилактических работ. Они пройдут с кратковременным отключением холодной воды.

В связи с заменой задвижки диаметром 800 мм на ул. Тухачевского 7 марта с 9:00 до 20:00 без холодной воды может быть дом №11 по ул. Пятигорской.

9 марта запланирована замена задвижки на ул. Магнитогорской. Для этого придётся с 9:00 до 17:00 отключить холодное водоснабжение по адресам: ул. Магнитогорская 4, 6, 6Б, 8; ул. Аксаковская 167,169; ул. Тухачевского, 222. Бойлер с питьевой водой будет выставлен по адресу: ул. Магнитогорская, 4.

В этот же день, 9 марта, на пр. Кирова могут провести замену участка трубы диаметром 400 мм. Работы запланированы в промежутке от 9:00 9 марта до 3:00 10 марта. Без холодной воды в таком случае будет ул. Стара Загора 118а.

10 марта для ремонта вводной запорной арматуры и устранения технологического отказа на трубе диаметром 150 мм на короткое время (с 9:00 до 12:00) может быть отключено холодное водоснабжение по ул. Осипенко 2а, 2б, 2в, 6а, 6б, 8, 18.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.