"РКС-Самара" провели Слёт нарушителей

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В «РКС-Самара» состоялось ежегодное мероприятие, посвящённое охране труда и технике безопасности – Слёт нарушителей. На него были приглашены сотрудники, у которых в течение года были замечания в этой сфере, и их руководители.

На учебном полигоне провели практикум «Работа на высоте с использованием лестниц и стремянок». Специально выполняли работы с нарушениями, а участники Слёта поправляли, говорили, как нужно делать. Все ошибки были выявлены и исправлены.

Также специалисты службы охраны труда провели настоящий эксперимент: наглядно показали, что будет, если работать без средств индивидуальной защиты рук и ног. Во время эксперимента с падением тяжестей не пострадала ни одна конечность, всё продемонстрировали на подручных материалах. Теперь все знают, что только в специальной обуви и перчатках можно быть уверенным в своей безопасности.

В учебном классе участников мероприятия ждала интересная лекция об экологической безопасности – о том, как собирать отходы разных классов опасности на предприятии и дома, как их складировать и вывозить, и о многом другом.