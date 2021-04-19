«РКС-Самара»: Продолжается реконструкция Городских очистных канализационных сооружений

195

На городские очистные канализационные сооружения доставлено оборудование, которое будет установлено в рамках реализации инвестиционной программы.

Инвестиционная программа «РКС-Самара», которая реализуется сейчас в Самаре в рамках государственно-частного партнёрства, рассчитана до 2023 года и содержит мероприятия на сумму 4,5 млрд рублей. В 2020 году ресурсоснабжающее предприятие вложило в модернизацию водоснабжения и водоотведения столицы региона 1,034 млрд рублей. В 2021 году планируется реализация мероприятий инвестпрограммы на сумму 1,112 млрд рублей.

Большинство проектов – переходящие: они будут завершены в 2022-2023 годах. В настоящее время продолжается реконструкция Городских очистных канализационных сооружений. Это самые масштабные работы по модернизации системы водоотведения города Самары за последние 40 лет. В текущем году по этому проекту планируется построить здания механических решёток и песковых бункеров.

Строительство и запуск в действие данных объектов серьезно изменит процесс очистки стоков. На мехрешётках будет задерживаться основная часть мусора, который поступает со сточными водами: средства гигиены, маски, салфетки, ватные палочки, пластиковые бутылки и т.д. На песковых бункерах будет осаживаться песок.

Сейчас мусор оседает на различных элементах очистного оборудования, забивает насосы, фильтры, аэраторы, смешиваясь с песком, образует заторы, которые разобрать можно только вручную. Ежегодно с ГОКСа вывозятся десятки грузовых машин с мусором. После запуска в действие нового оборудования основная часть мусора будет остановлена мехрешётками, а песок будет задерживаться в песковых бункерах. После песок будет отмываться, обрабатываться и повторно использоваться. Такого песка в год – от 5 до 7 тысяч тонн!

Оборудование уже доставлено на ГОКС. Совсем скоро начнется его монтаж. Реализация всего проекта значительно улучшит качество очистки сточной воды, которая возвращается в Волгу.